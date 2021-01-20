بوكتينيو: ميسي كان قريبا من اللعب لـ إسبانيول.. ولم أتحدث عن تدريب برشلونة

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو أن ليونيل ميسي كان قريبا من اللعب لـ إسبانيول، وتحدث عن ارتباط اسمه سابقا بتدريب برشلونة.

وقال بوكتينيو في حواره لـ برنامج "El Larguero" عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية: "دائما تحلم باللعب بجوار أفضل اللاعبين، ميسي كان قريبا من اللعب لـ إسبانيول".

وأوضح لاعب إسبانيول السابق "كان سينضم على سبيل الإعارة قبل مباراة كأس خوان جامبر أمام يوفنتوس في 2005".

ميسي تألق أمام السيدة العجوز في الكأس الودية وهو ما جعل يوفنتوس بقيادة فابيو كابيلو يطلب ضم الأرجنتيني، إلا أن إدارة البلاوجرانا تمسكت بالأرجنتيني ليكتب تاريخا مذهلا.

وتطرق المدرب الحالي لـ باريس سان جيرمان في الحديث عن ارتباطه بتدريب برشلونة من قبل: "قابلت جوسيب بارتيميو (رئيس برشلونة السابق) الصيف الماضي؟ نعم نعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل، والتقينا في حانة، لكن لم نتحدث مطلقا عن برشلونة".

وعن تصريحه السابق بأنه يفضل الذهاب للمزرعة عن تدريب برشلونة أجاب قائلا: "عندما قلت تصريح المزرعة وبرشلونة، أعتقد أنني ذهبت بعيدا جدا. يمكن قول الأشياء بشكل مختلف".

وأضاف "لدي أصدقاء يشجعون برشلونة. لكنني من مشجعي إسبانيول، وأجد من المستحيل التماهي مع برشلونة. لن يفهم أحد".

ويقتنع الأرجنتيني أن كيليان مبابي سعيد في باريس سان جيرمان: "لا أشك في أن مبابي سعيد في باريس، هو يحب تواجده هنا".

وتابع عن تجديد مبابي "النادي يبذل جهودا للتجديد للنجوم ومن الواضح أن مبابي لديه مستقبل كبير".

وأتم عن إمكانية تدريب ميسي الموسم المقبل في سان جيرمان "اعتقد أنه عليّ أن أكون حذرا عما يقال عن لاعبي الفرق الأخرى".

بوكتينيو حصد أول ألقابه في مسيرته التدريبية مع سان جيرمان بالفوز بلقب السوبر الفرنسي عقب التفوق على مرسيليا بنتيجة 2-1.