مونديال اليد - مجموعة مصر.. سلوفينيا تهزم مقدونيا وترتقي للمركز الثاني

حسمت سلوفينيا أولى مبارياتها في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد على حساب مقدونيا، وارتقت للمركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تضم مصر.

وفازت سلوفينيا على مقدونيا الشمالية بنتيجة على صالة استاد القاهرة الدولي 31-21 في الجولة الأولى لدور المجموعات الرئيسي.

سلوفينيا أنهت الشوط الأول بفارق 4 أهداف، وبنتيجة 13-9.

في شوط المباراة الثاني، وسعت سلوفينيا الفارق إلى 10 أهداف، وفازت بنتيحة 31-21.

الفوز رفع رصيد سلوفينيا إلى 4 نقاط، لترتقي إلى المركز الثاني في المجموعة على حساب روسيا.

ترتيب المجموعة الحالي:

السويد 4 نقاط

سلوفينيا 4 نقاط

الاتحاد الروسي 3 نقاط

مصر 2 نقطة

بيلاروسيا 1 نقطة

مقدونيا الشمالية 0 نقاط

**صاحبا المركزين الأول والثاني يتأهلان إلى ربع نهائي البطولة.

وتلعب مصر بعد قليل مع الاتحاد الروسي في الجولة الأولى لدور المجموعات الرئيسي من البطولة، فيما تلعب السويد مع بيلاروسيا في التاسعة والنصف مساء.

سلوفينيا ستلعب مع السويد في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، فيما ستلعب مقدونيا الشمالية مع الاتحاد الروسي في نفس اليوم.