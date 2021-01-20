قائمة الأهلي – عودة مروان محسن.. وغياب ربيعة أمام المقاولون

عاد مروان محسن لقائمة الأهلي للمرة الأولى منذ ابتعاده عنها منذ مواجهة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري في شهر ديسمبر الماضي.

ويستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب غدا الخميس في ملعب الأهلي WE السلام في تاسع جولات الدوري.

وشهدت القائمة غياب رامي ربيعة ومحمود وحيد عنها بعدما تواجدا فيها ضد البنك الأهلي.

كما غاب محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق في ظل إيقافه لأربع مباريات من قبل لجنة المسابقات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ17 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين.

فيما يأتي المقاولون في المركز الـ14 بسبع نقاط.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي- مصطفى شوبير- حمزة علاء

في الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام"- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- بدر بانون- سعد سمير- علي معلول- محمد هاني

في الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- محمد مجدي "أفشة"- عمرو السولية

في الهجوم: صلاح محسن- حسين الشحات- محمود عبد المنعم "كهربا- طاهر محمد طاهر- مروان محسن- محمد شريف- والتر بواليا