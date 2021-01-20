مونديال الأندية - هانز فليك: هدفنا تحقيق بطولة جديدة.. ولكن علينا عبور نصف النهائي أولا

اعترف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني بأن فريقه مطالب دائما بحصد الألقاب، وهذا ما يسعى إليه عندما يشارك في كأس العالم للأندية.

ويلعب بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد الفائز من مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري.

وقال فليك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "بايرن مطالب دائما بأن يحقق أكبر قدر ممكن من النجاحات في كل موسم. والآن بعد حسم الثلاثية من الواضح أن الأعين تتطلع إلى كأس العالم للأندية. نحن ببساطة متحمسون حيال فرصة إضافة لقب جديد إلى رصيدنا، لذلك نحن نتطلع بشوق إلى كأس العالم للأندية."

وأضاف "كل من شارك في مونديال الأندية سابقا أخبرني ببساطة إنها بطولة رائعة وأنه من الممتع المشاركة فيها. وإذا كان بإمكاننا تحقيق نفس النجاح الذي حققوه في عام 2013، سيكون ذلك ممتعا للغاية وسنكون قد حققنا إنجازا فريدا. تجربة من هذا النوع هي تماما ما نتطلع إليه مع الفريق هذا العام."

وأكمل "أعرف تمام المعرفة ما يجب العمل عليه مع المنتخب الوطني في البطولات الأوروبية، أو بالنسبة لنا في دوري الأبطال، نواجه دائما فرقا أوروبية. أما اللعب ضد فرق من أمريكا الجنوبية أو آسيا أو إفريقيا فهو دائما ما يكون مختلفا بعض الشيء، خاصة فيما يتعلق بعقلية الخصم."

وواصل "هناك عامل العقلية وطريقة إعداد اللاعبين من جهة، ومن جهة أخرى قد تجد نفسك أمام مفاهيم كروية مختلفة، فيما يتعلق بالنهج التكتيكي وأسلوب اللعب. أتطلع حقا إلى رؤية وتحليل ما تنطوي عليه هذه البطولة وربما اكتساب بعض الأفكار الجديدة. وهذا هو ما يجعلك دائما أمام فرصة مميزة حقا عندما تنظر إلى الأمور من منظور عالمي وتلعب ضد أفضل الفرق في العالم."

وأتم تصريحاته "نأمل ونهدف إلى الفوز بالبطولة، ولكن كما هو الحال دائما، يجب ألا نستبق الأحداث، علينا الفوز في نصف النهائي أولا. بطبيعة الحال نحن نأمل في الوصول إلى النهائي وهذا هو هدفنا، بل ومن واجبنا أيضا الوصول إلى مباراة الحسم. سنبذل قصارى جهدنا للاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق طموحاتنا. ولكن أولا وقبل كل شيء يتعين علينا القيام بعملنا على الوجه الأكمل، وبعد ذلك سنرى ما إذا كنا نستحق أن نُكافأ على ذلك."

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في قطر يوم 4 فبراير المقبل وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته.