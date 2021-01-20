مونديال الأندية - هانز فليك: هدفنا تحقيق بطولة جديدة.. ولكن علينا عبور نصف النهائي أولا

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ

اعترف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني بأن فريقه مطالب دائما بحصد الألقاب، وهذا ما يسعى إليه عندما يشارك في كأس العالم للأندية.

ويلعب بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد الفائز من مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري.

وقال فليك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "بايرن مطالب دائما بأن يحقق أكبر قدر ممكن من النجاحات في كل موسم. والآن بعد حسم الثلاثية من الواضح أن الأعين تتطلع إلى كأس العالم للأندية. نحن ببساطة متحمسون حيال فرصة إضافة لقب جديد إلى رصيدنا، لذلك نحن نتطلع بشوق إلى كأس العالم للأندية."

أخبار متعلقة
لاعب الدحيل: أتمنى وصول فريقي أو الأهلي لأبعد نقطة في مونديال الأندية منافس الأهلي في مونديال الأندية - الدحيل.. الذي ولد كبيرا في الكرة القطرية قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي مونديال الأندية - احذر يا أهلي.. التاريخ لا يقف مع عرب إفريقيا ضد منافسيهم من آسيا قبل مواجهة الدحيل

وأضاف "كل من شارك في مونديال الأندية سابقا أخبرني ببساطة إنها بطولة رائعة وأنه من الممتع المشاركة فيها. وإذا كان بإمكاننا تحقيق نفس النجاح الذي حققوه في عام 2013، سيكون ذلك ممتعا للغاية وسنكون قد حققنا إنجازا فريدا. تجربة من هذا النوع هي تماما ما نتطلع إليه مع الفريق هذا العام."

وأكمل "أعرف تمام المعرفة ما يجب العمل عليه مع المنتخب الوطني في البطولات الأوروبية، أو بالنسبة لنا في دوري الأبطال، نواجه دائما فرقا أوروبية. أما اللعب ضد فرق من أمريكا الجنوبية أو آسيا أو إفريقيا فهو دائما ما يكون مختلفا بعض الشيء، خاصة فيما يتعلق بعقلية الخصم."

وواصل "هناك عامل العقلية وطريقة إعداد اللاعبين من جهة، ومن جهة أخرى قد تجد نفسك أمام مفاهيم كروية مختلفة، فيما يتعلق بالنهج التكتيكي وأسلوب اللعب. أتطلع حقا إلى رؤية وتحليل ما تنطوي عليه هذه البطولة وربما اكتساب بعض الأفكار الجديدة. وهذا هو ما يجعلك دائما أمام فرصة مميزة حقا عندما تنظر إلى الأمور من منظور عالمي وتلعب ضد أفضل الفرق في العالم."

وأتم تصريحاته "نأمل ونهدف إلى الفوز بالبطولة، ولكن كما هو الحال دائما، يجب ألا نستبق الأحداث، علينا الفوز في نصف النهائي أولا. بطبيعة الحال نحن نأمل في الوصول إلى النهائي وهذا هو هدفنا، بل ومن واجبنا أيضا الوصول إلى مباراة الحسم. سنبذل قصارى جهدنا للاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق طموحاتنا. ولكن أولا وقبل كل شيء يتعين علينا القيام بعملنا على الوجه الأكمل، وبعد ذلك سنرى ما إذا كنا نستحق أن نُكافأ على ذلك."

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في قطر يوم 4 فبراير المقبل وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته.

الأهلي بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخطوة الأولى لربع النهائي.. يد مصر تكسر الاتحاد الروسي وتتصدر المجموعة مؤقتا 23 دقيقة | مصر 2021
كأس اليونان - وردة يصنع في فوز باوك الكبير على لاريسا 44 دقيقة | المحترفون
استراحة الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
"منع سواريز من التوقيع ليونايتد.. وإجبار زوجة على تعلم الطهي".. أغرب بنود وُضعت في تعاقدات اللاعبين ساعة | أوروبا
مدرب المصري لـ في الجول: عالجنا أمام دجلة ما كنا نعاني منه سابقا.. وأهنئ رفعت على مستواه ساعة | الدوري المصري
مدافع المصري لـ في الجول: الجميع يسألني لماذا لا أشارك ساعة | الدوري المصري
التشكيل - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة.. واستمرار غياب تريزيجيه عن أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
القماش يوضح عبر في الجول احتياجات الإسماعيلي الفترة المقبلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 3 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك