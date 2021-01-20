الزمالك يعلن إعارة كريم بامبو إلى البنك الأهلي

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 17:32

كتب : إبراهيم رمضان

كريم بامبو - الزمالك - ميتشو

أتم كريم بامبو جناح نادي الزمالك إجراءات انتقاله إلى البنك الأهلي حتى نهاية الموسم.

أعلن نادي الزمالك إعارة كريم بامبو إلى نادي البنك الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وسينتقل بامبو إلى البنك الأهلي حتى نهاية الموسم فقط، ثم سيتم تقييم الموقف بنهاية الموسم سواء باستمراره أو العودة للزمالك أو بالانتقال لفريق الآخر، حسب أداء اللاعب، وحسب موقف الفريق بالاستمرار في الدوري الممتاز أو بالهبوط.

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كريم بامبو انضم إلى نادي الزمالك في الموسم الماضي قادما من صفوف الإسماعيلي.

صاحب الـ27 عاما شارك مع الزمالك في 12 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا.

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