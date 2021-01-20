مران الزمالك – عودة أحداد.. رسالة شكر من باتشيكو ومسحة جديدة

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

سموحة - الزمالك

عاد حميد أحداد مهاجم الزمالك للانتظام في مران الفريق الأبيض الذي أقيم اليوم الأربعاء بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

واستطاع اللاعب المغربي المشاركة في المران الجماعي الذي أقيم اليوم بدون أي مشاكل.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الجونة أمس الثلاثاء لتدريبات استشفائية.

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فيما خاض من لم يشارك في المباراة تدريبات قوية تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام.

ووجه جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق رسالة شكر للاعبين بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به ضد الجونة وقدرتهم على الفوز وتصدر الدوري.

وطلب باتشيكو من جميع اللاعبين مواصلة العمل الجيد في ظل توالي المباريات.

وأجرى الفريق الأول مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان السبت المقبل في تاسع جولات الدوري.

الزمالك حميد أحداد في االدوري
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