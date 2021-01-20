مران الأهلي - انتظام أفشة في التدريبات.. إعادة مسحة أكرم توفيق وسلبية باقي اللاعبين

انتظم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء بعد خروجه أمس بسبب كدمة في وجه القدم.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وغادر أفشة مران الثلاثاء بسبب كدمة خفيفة في القدم لكن اطمئن الجهاز الطبي على سلامة حالته وشارك بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

ودخل الأهلي معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة المقرر إقامتها على ملعب الأهلي وي السلام.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي عن إعادة مسحة أكرام توفيق لاعب وسط الفريق بسبب عدم دقة المسحة الأولى.

وتظهر نتيجة المسحة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا لتصريحات طبيب الأهلي لموقع النادي الرسمي.

وفي نفس السياق تأكد الأهلي من سلبية مسحة باقي اللاعبين قبل دخولهم المعسكر المغلق.