يوفنتوس يعلن تعافي جناحه من فيروس كورونا وضمه لقائمة لقاء السوبر

أعلن نادي يوفنتوس تعافي لاعبه خوان كوادرادو من فيروس كورونا، وجاهزيته للمشاركة في لقاء السوبر الإيطالي أمام نابولي يوم الأربعاء.

وأفاد البيانكونيري في بيان "يُعلن نادي يوفنتوس تعافي اللاعب خوان كوادرادو من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة مسحته سلبية".

وأضاف البيان "اللاعب لم يعد بحاجة للعزل كما أنه سينضم لقائمة الفريق في مباراة نابولي".

قبل أسبوعين، أعلن نادي يوفنتوس إصابة كوادرادو بفيروس كورونا ووضعه في العزل الصحي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة أليكس ساندرو بالفيروس

ويسعى يوفنتوس لتحقيق لقب السوبر الخامس في المواسم الـ9 الأخيرة.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام نابولي صاحب المركز الثالث حاليا.

حامل اللقب يتأخر بفارق 10 نقاط عن ميلان المتصدر.