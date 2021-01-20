مونديال اليد - ضم إسلام حسن لقائمة مصر أمام الاتحاد الروسي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو قائمة الفراعنة أمام الاتحاد الروسي في افتتاح الدور الرئيسي وشهدت ظهور إسلام حسن لأول مرة.

وغاب إسلام حسن عن قائمة منتخب مصر في الثلاث مباريات الأولى في الدور التمهيدي، لينضم لأول مرة بدلا من أكرم يسري.

قائمة منتخب مصر لمواجهة الاتحاد الروسي:

كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إسلام حسن – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

بينما تم استبعاد كل من: أكرم يسري - محسن رمضان - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل

ويدخل منتخب مصر الدور الرئيسي برصيد نقطتين في المركز الثالث خلف السويد 4 نقاط والاتحاد الروسي صاحب الـ3 نقاط وبالتساوي مع سلوفينيا بينما يتفوق على بيلاروسي (نقطة واحدة) ومقدونيا الشمالية بدون رصيد من النقاط.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن دولة روسيا تشارك في البطولة تحت اسم (الاتحاد الروسي)، ضمن قواعد صارمة وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد، للسماح لهم بالمشاركة في البطولة.

القواعد الصارمة تتضمن مشاركتهم تحت اسم الاتحاد الروسي، وبشعار الاتحاد الروسي بدلا من علم روسيا دون كتابة. على أن يٌعزف نشيد الاتحاد الدولي عوضا عن النشيد الوطني الروسي.