أرسنال يفسخ عقد مدافعه بالتراضي

أعلن نادي أرسنال عن فسخ تعاقده مع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع الفريق.

ونشر أرسنال بيانا عبر موقعه الرسمي أوضح فيه أن فسخ التعاقد مع اللاعب اليوناني جاء بالتراضي.

ووجه إيدو المدير التقني للنادي الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وانضم سوكراتيس لأرسنال عام 2018 قادما من بروسيا دورتموند.

وشارك سوكراتيس (32 عاما) 69 مباراة مع الفريق في كل المسابقات وسجل 6 أهداف.

وحقق سوكراتيس لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال عام 2020.