انتهت في الدوري - وادي دجلة (1) - (3) المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة وادي دجلة ضد المصري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.66 جووول الثاااني للمصري، ضغط متقدم من المصري تصل الكرة إلى عمر كمال الذي يمررها إلى أموتو الذي يرسلها بالكعب إلى رفعت الذي يسدد ويسجل هدفا جميلا.

د.48 عرضية أرضية من جورجينيو خطيرة للغاية لكن أحمد مسعود ينقذ الموقف.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.22 جوووول التعااادل للمصري بعد هجمة بـ3 محاولات، تسديدة من عمرو موسى ترتد من دفاع دجلة يحاول كريم العراقي متابعة الكرة لكن عبد المنصف بالمرصاد لتكون الكرة أمام أوستن أموتو الذي يسكنها الشباك ببراعة.

د.12 خطييييرة، ركنية نفذها فريد شوقي ورأسية ممتازة من سعيدو سيمبوري لكن القائم يبعد الكرة لتعود إلى أوستن أموتو الذي سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

د.4 تمريرة طولية من محمود مرعي لتصل إلى يعقوبو الذي اخترق دفاع المصري غير مراقب ويسجل هدفا جميلا ضد الفريق البورسعيدي.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.