لاعب الدحيل: أتمنى وصول فريقي أو الأهلي لأبعد نقطة في مونديال الأندية

يتوقع علي عفيف لاعب الدحيل أن تكون مواجهة فريقه في كأس العالم للأندية أمام الأهلي قوية، متمنيا للفائز بها الذهاب بعيدا في البطولة.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2020 التي تقام في قطر شهر فبراير المقبل، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أمام الدحيل الذي يشارك بصفته بطل الدولة المستضيفة.

وقال عفيف في تصريحات لشبكة beIN sports: "أتوقع أن تكون مباراة جميلة وقوية".

وأضاف "أتمنى التوفيق لفريقي وللأهلي، سنرحب بالفريق المصري في قطر".

وتابع "أتمنى أن يصل الفائز بالمواجهة، الدحيل أو الأهلي، لأبعد نقطة في البطولة".

وكان قد تم إلغاء الدور التمهيدي والذي كان من المقرر أن يلعب فيه فريق أوكلاند بطل نيوزلندا ضد الدحيل القطري، بعد انسحاب أوكلاند بسبب فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري مساء الخميس 4 من فبراير المقبل في الدور الأول في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود الأهلي إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.