لاعب الدحيل: أتمنى وصول فريقي أو الأهلي لأبعد نقطة في مونديال الأندية

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 13:58

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

يتوقع علي عفيف لاعب الدحيل أن تكون مواجهة فريقه في كأس العالم للأندية أمام الأهلي قوية، متمنيا للفائز بها الذهاب بعيدا في البطولة.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2020 التي تقام في قطر شهر فبراير المقبل، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أمام الدحيل الذي يشارك بصفته بطل الدولة المستضيفة.

وقال عفيف في تصريحات لشبكة beIN sports: "أتوقع أن تكون مباراة جميلة وقوية".

أخبار متعلقة
مدرب الدحيل: مواجهة الأهلي؟ ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي للغاية الدحيل لـ في الجول: نريد الظهور بشكل مشرف ضد بطل إفريقيا.. مواجهة أوكلاند كانت ستساعدنا مونديال الأندية - احذر يا أهلي.. التاريخ لا يقف مع عرب إفريقيا ضد منافسيهم من آسيا قبل مواجهة الدحيل منافس الأهلي في مونديال الأندية - الدحيل.. الذي ولد كبيرا في الكرة القطرية منافس الأهلي - الدحيل يتعثر أمام قطر.. والهداف إدميلسون يواصل التسجيل

وأضاف "أتمنى التوفيق لفريقي وللأهلي، سنرحب بالفريق المصري في قطر".

وتابع "أتمنى أن يصل الفائز بالمواجهة، الدحيل أو الأهلي، لأبعد نقطة في البطولة".

وكان قد تم إلغاء الدور التمهيدي والذي كان من المقرر أن يلعب فيه فريق أوكلاند بطل نيوزلندا ضد الدحيل القطري، بعد انسحاب أوكلاند بسبب فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري مساء الخميس 4 من فبراير المقبل في الدور الأول في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود الأهلي إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.

الأهلي الدحيل مونديال الأندية كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة الشناوي وتغليظ الغرامة 6 دقيقة | الدوري المصري
تقارير إيطالية: روما يقيل مدير الفريق بعد فضحية التغيير السادس 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
مونديال اليد – النرويج تزيد المجموعة الثالثة تعقيدا بالفوز على البرتغال 38 دقيقة | مصر 2021
مجموعة مصر.. بيلاروسيا تفجر مفاجأة وتتعادل مع السويد في الثانية الأخيرة 54 دقيقة | مصر 2021
مونديال اليد – صيحة ديوك فرنسا تهزم صرخة الجزائر وتتأهل لربع النهائي ساعة | مصر 2021
مباشر – فولام (1) - (2) مانشستر يونايتد.. بوجبا بووووم ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش: جواز سفر كندي؟ أنا مصري 100%.. وهذه مجرد بداية ساعة | المحترفون
رائعة بيرناردو تفك شفرة دفاع أستون فيلا وتمنح سيتي صدارة مؤقتة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 3 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك