بغياب صلاح.. رونالدو وميسي يقودان فريق العام من "يويفا" وسط سيطرة من بايرن
الأربعاء، 20 يناير 2021 - 13:54
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فريق عام 2020، الذي شهد تواجد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
وشارك في اختيار الفريق 6 ملايين زائرا لموقع "يويفا" بعدما قاموا بالتصويت للتشكيل الأمثل.
وغاب عن التشكيل محمد صلاح نجم ليفربول، بعدما كان حاضرا في القائمة الأولية للتصويت.
وسيطر بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا على الفريق بتواجد 5 لاعبين.
🎇 UEFA Men's Team of the Year 2020 🎇
Almost 6 million votes! 🤯 Thanks for taking part 🙌
Who would be your captain? 👇#TeamOfTheYear— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 20, 2021
وجاء تشكيل يويفا لعام 2020 على النحو التالي:
حارس: مانوير نوير (بايرن ميونيخ).
الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).
الوسط الدفاعي: تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).
الوسط الهجومي: نيمار (باريس سان جيرمان) – ليونيل ميسي (برشلونة) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).
الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ).