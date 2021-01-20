بغياب صلاح.. رونالدو وميسي يقودان فريق العام من "يويفا" وسط سيطرة من بايرن

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فريق عام 2020، الذي شهد تواجد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وشارك في اختيار الفريق 6 ملايين زائرا لموقع "يويفا" بعدما قاموا بالتصويت للتشكيل الأمثل.

وغاب عن التشكيل محمد صلاح نجم ليفربول، بعدما كان حاضرا في القائمة الأولية للتصويت.

وسيطر بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا على الفريق بتواجد 5 لاعبين.

🎇 UEFA Men's Team of the Year 2020 🎇 Almost 6 million votes! 🤯 Thanks for taking part 🙌 Who would be your captain? 👇#TeamOfTheYear — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 20, 2021

وجاء تشكيل يويفا لعام 2020 على النحو التالي:

حارس: مانوير نوير (بايرن ميونيخ).

الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

الوسط الدفاعي: تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

الوسط الهجومي: نيمار (باريس سان جيرمان) – ليونيل ميسي (برشلونة) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ).