بغياب صلاح.. رونالدو وميسي يقودان فريق العام من "يويفا" وسط سيطرة من بايرن

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 13:54

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فريق عام 2020، الذي شهد تواجد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

بايرن ميونيخ

وشارك في اختيار الفريق 6 ملايين زائرا لموقع "يويفا" بعدما قاموا بالتصويت للتشكيل الأمثل.

وغاب عن التشكيل محمد صلاح نجم ليفربول، بعدما كان حاضرا في القائمة الأولية للتصويت.

وسيطر بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا على الفريق بتواجد 5 لاعبين.

وجاء تشكيل يويفا لعام 2020 على النحو التالي:

حارس: مانوير نوير (بايرن ميونيخ).

الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

الوسط الدفاعي: تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

الوسط الهجومي: نيمار (باريس سان جيرمان) – ليونيل ميسي (برشلونة) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ).

برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدحيل: استعداداتنا لكأس العالم للأندية مختلفة.. وقعنا مع لاعبين لتقوية صفوفنا من أجل البطولة 3 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
الأهلي يفسخ عقد جيرالدو.. وتسوية كافة أمور اللاعب بالتراضي 5 دقيقة | ميركاتو
لاعب الدحيل: أتمنى وصول فريقي أو الأهلي لأبعد نقطة في مونديال الأندية 15 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بغياب صلاح.. رونالدو وميسي يقودان فريق العام من "يويفا" وسط سيطرة من بايرن 19 دقيقة | أوروبا
تقرير: توتنام وليفربول يراقبان لاعب إنتر 27 دقيقة | ميركاتو
هيثم شعبان: انضمام رمضان إلى بيراميدز؟ كرة القدم احتراف وعمل.. وتوقعات المنافسة للموسم الجاري 33 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سيراميكا كليوباترا: شادي حسين لا يقل قوة فنية عن مصطفى محمد.. قد يتفوق عليه في بعض المناطق 47 دقيقة | الدوري المصري
هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا الفرصة الأخيرة لصالح جمعة.. أعرف أنه سيتغير 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 3 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك