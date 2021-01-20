هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا الفرصة الأخيرة لصالح جمعة.. أعرف أنه سيتغير

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 13:19

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

قال هيثم شعبان مدرب نادي سيراميكا كليوباترا إن فريقه بمثابة الفرصة الأخيرة لعودة صالح جمعة إلى سابق عهده، مشيرا إلى أنه يجب أن يساعد نفسه. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وصرح شعبان: "صالح جمعة قيمة فنية كبيرة، كان يلعب معي في شباب إنبي، مر بفترة سيئة في حياته طبيعي تحدث لشاب، صدمة خروجه من الأهلي بعد طموح بتحقيق العديد من الأشياء هناك، ظلم نفسه، لكنه يعرف أنه يجب أن يتغير ويتعلم من أخطائه وبالتأكيد تعلم".

وواصل "أعرف شخصيته جيدا وأعرف أنه سيتعلم ويتغير".

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وأكمل "أعول الكثير من الآمال على صالح جمعة، سيراميكا كليوباترا هو المنفذ الوحيد لاستعادة اسمه، المجازفة عنده هو لأن تلك هي الفرصة الأخيرة بالنسبة له، ولابد أن يساعد نفسه".

وتابع "يجب أن يساعد نفسه والآن يحاول بمنتهى القوة والشراسة، تواجد في السويس ويساند فريقه قبل وبعد المباراة وأول مساند لهم، وتلك قلما تجدها بين الفرق، الشخصية واضحة أن لديه رغبة في العودة وأن يشكل فائدة للنادي".

وأردف "سيراميكا كليوباترا سيكون محطة عودة صالح جمعة".

وتطرق للحديث عن مفاوضات ضم 20 لاعبا قائلا: "لم تتعبنا المفاوضات، سعر اللاعبين معروف في السوق، لجنة التسويق تولت الأمر لدينا، وكل شيء كان سلسا".

وأردف "البنك الأهلي صرف أموالا أكثر منا بالطبع".

وأكمل "حينما جمعنا اللاعبين قلت لهم الآن لدينا عناصر، لكن لسنا فريقا بعد يجب أن نتحدث لغة واحدة في الكرة ومن ثم يحدث التجانس سريعا".

وشارك صالح جمعة كبديل في مباراة وحيدة مع سيراميكا كليوباترا، ويغيب عن فريقه بسبب الإصابة.

في الدوري سيراميكا كليوباترا
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