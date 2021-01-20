هيثم شعبان: الكرة المصرية خسرت أحمد حسن المدرب.. وطريقة ضم 20 لاعبا لسيراميكا كليوباترا

قال هيثم شعبان مدرب نادي سيراميكا كليوباترا إنه تمنى نجاح تجربة أحمد حسن أسطورة منتخب مصر كمدرب، كما أشار إلى أن انضمام 20 لاعبا لفريقه في بداية الموسم جاء بعد تحديده لمواصفات معينة وخيارات عديدة.

وصرح شعبان عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "تمنيت نجاح تجربة أحمد حسن كمدرب، لأنه كان من المدربين الذين يمتلكون جرأة قلما رأيناها في الدوري المصري، وكاريزما، ويعرف كيف يتعامل مع لاعبي الكرة بشكل جيد، ويجيد قراءة المباريات بشكل جيد جدا".

وواصل "الدوري المصري خسر أحمد حسن المدرب، وخسر استمراريته في هذه المهمة".

وقاد أحمد حسن فريق بتروجت في الفترة من أغسطس 2015 وحتى ديسمبر من نفس العام، وخاض 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل مرتين وخسر 5.

وأكمل حول الصفقات التي عقدها فريقه بعد التأهل: "احتفظت بـ10 لاعبين من الموسم الماضي، وقمنا بضم 20 لاعبا".

وتابع "جميع الراحلين رحلوا إلى أندية الدوري التي تحلم بالصعود، وكل الأندية قامت بضمهم سريعا".

وردا على سؤال: هل وافقت على جميع اللاعبين الذين انضموا؟ قال: "حددت مواصفات اللاعبين الذين أرغب في ضمهم، كانت تأتي خيارات من 1-3 كنت دائما أختار رقم 1".

وتابع "كانت تعرض الأسماء وأقوم بترتيبها، بذل معتز البطاوي وفريق التسويق مجهودا كبيرا".

وأردف "كنا نجتمع في المكتب من 9 صباحا حتى الخامسة فجرا كل يوم لتحديد الأسماء المنضمين".

وضم سيراميكا كليوباترا 20 لاعبا خلال فترة القيد الأولى، وخاض 8 مباريات بالدوري حتى الآن ويحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة.