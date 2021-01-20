"لا تتوقع اهتمام أندية كبيرة".. سكاي سبورتس: توقف مفاوضات لينجارد مع نيس

توقفت مفاوضات جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد مع مسؤولي نادي نيس الفرنسي بحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

ويبحث لينجارد عن الحصول على فرصة للعب بعد خروجه من حسابات أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وذكر تقرير الشبكة البريطانية أن ممثلي لينجارد قرروا إيقاف المفاوضات مع نادي نيس رغم اهتمام النادي الفرنسي بضم اللاعب على سبيل الإعارة.

ويأتي سبب توقف المفاوضات، بعدما قال جان بيير ريفير رئيس نيس لممثلي لينجارد "لا تتوقعوا اهتمام أندية كبيرة (باللاعب في يناير)".

ومع رفض لينجارد اللعب لنيس، فيبدو أن الاتجاه الأقرب حاليا هو استمراره مع مانشستر يونايتد.

وكانت شبكة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية قد أوضحت أن ميلان وإنتر رفضا التعاقد مع لينجارد في فترة الانتقالات الحالية.

وينتهي عقد لينجارد مع مانشستر يونايتد عام 2022.

ولعب لينجارد (28 عاما) 179 دقيقة فقط هذا الموسم موزعة على مباراتين في كأس الرابطة ومباراة في كأس الاتحاد.

ويعد لينجارد من ناشئين مانشستر يونايتد ولعب مع الفريق الأول 210 مباراة سجل بها 33 هدفا وصنع 20.