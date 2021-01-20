بعد اهتمام أرسنال.. مدرب نورويتش: بوينديا لن يرحل عن الفريق بنسبة 99%

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

إيمليانو بوينديا - نورويتش سيتي

أكد دانيال فاركي المدير الفني لنورويتش سيتي أن إيميليانو بوينديا صانع ألعاب الفريق مستمر ناديه، وذلك بعد اهتمام أرسنال بخدمات اللاعب.

وهبط نورويتش سيتي للدرجة الأولى بعد مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.

وقال فاركي في المؤتمر الصحفي لمباراة بريستول سيتي: "لن يحدث أي جديد بخصوص إيمي هذا الشهر".

وأضاف "في الوقت الحالي لا يمكنك أن تؤكد صحة الأشياء بنسبة 100%، لكن أستطيع التأكيد بنسبة 99%".

وأتم "إذا قمت بالحكم على الأمر بطريقة موضوعية فليس من المنطقي أن استغنى عن أي لاعب من فريقي في الوقت الحالي، وليس من المنطقي أن يقوم النادي ببيع لاعبيه في يناير".

وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى أن أرسنال مهتم بخدمات بوينديا لتدعيم خط وسط الفريق.

وكان بوينديا قد سجل هدفا وصنع 7 أهداف خلال 36 مباراة في الموسم الماضي للدوري الإنجليزي.

وسجل بوينديا 7 أهداف وصنع مثلهم خلال 21 مباراة مع نورويتش سيتي في الموسم الحالي.

الدوري الإنجليزي أرسنال
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