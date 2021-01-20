كريسبو: طلبت من لاوتارو رفض الانتقال إلى برشلونة

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 12:00

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

كشف هيرنان كريسبو مهاجم الأرجنتين السابق اقتراحه على لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر برفض الانتقال إلى برشلونة.

وسجل كريسبو 135 هدفا في 340 مباراة في الدوري الإيطالي خلال مسيرته الكروية ولعب لأندية إنتر وميلان وبارما ولاتسيو وجنوى.

وقال كريسبو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "يسعدني أن مدينة ميلان عادت للمنافسة بقوة بعد سنوات من سيطرة يوفنتوس".

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وتابع "لقب الدوري الإيطالي في سباق قوي هذا الموسم بين ميلان وإنتر".

وأضاف كريسبو "إنتر لعب مباراة رائعة ضد يوفنتوس ولم يفوزوا فقط لكن سيطروا بشكل كامل وهناك مجال للتحسين".

وشدد "إنتر لديه لاعبون رائعون بمهارات بدنية وفنية، مثل أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو وغيرهم".

وكشف كريسبو "اقترحت على لاوتارو مارتينيز رفض الانتقال إلى برشلونة وكنت على حق".

وأتم تصريحاته "هو بطل هنا، ودائما ما يقوم بالحركز الصحيحة داخل منطقة الجزاء، ليس هناك الكثير من المهاجمين مثله".

إنتر لاوتارو كريسبو
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