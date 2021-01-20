تقرير: صراع بين سيتي ويونايتد على موهبة بالميراس.. وبرشلونة يترقب الموقف

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 11:06

كتب : FilGoal

جابريال فيرون - بالميراس - البرازيل

يقدم جابريال فيرون جناح بالميراس البرازيلي أداءً لفت أنظار أندية أوروبا لاستقطابه.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس يرغبون في التوقيع مع أفضل لاعب في كأس العالم للناشئين.

وأوضح التقرير أن برشلونة راقب الجناح الأيمن لبالميراس لكن إجراء إنتخابات رئاسية في الفترة المقبلة يمنع الفريق من اتخاذ خطوة حقيقية لضم اللاعب.

ويمتلك فيرون شرطا جزائيا في عقده يقدر بـ60 مليون يورو، لكن قيمته السوقية لا تتعدى 20 مليون يورو، ومع ذلك يرغب مسؤولو النادي البرازيلي في بيعه بسعر أعلى جابريال خيسوس الذي انتقل لمانشستر سيتي مقابل 32 مليون يورو.

ويلعب فيرون (18 عاما) موسمه الأول مع بالميراس ورغم ذلك، سجل 10 أهداف وصنع 5 خلال 34 مباراة في كل المسابقات.

وأسهم فيرون في وصول بالميراس لنهائي كوبا ليبارتادورس بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف خلال 7 مباريات.

وقاد فيرون منتخب البرازيل دون 17 عاما للفوز بلقب بكأس العالم للناشئين عام 2019 بعدما سجل 3 أهداف وصنع مثلهم خلال 7 مباريات.

برشلونة مانشستر سيتي يوفنتوس مانشستر يونايتد
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