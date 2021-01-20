أحمد ريان: كان من الأفضل استمرار رمضان صبحي في إنجلترا.. ولذلك يفوز الأهلي بالدوري

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 10:57

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - المنتخب الأولمبي

يرى أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا أن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي كان عليه الاستمرار في الدوري الإنجليزي وعدم العودة إلى مصر حاليا.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

ونجح أحمد ريان في تسجيل هدفين خلال مشاركته في مباراتين مع فريق سيراميكا كليوباترا منذ انتقاله معارا هذا الشهر.

وقال ريان عبر قناة أون تايم سبورتس: "موسيماني لم يظلمني، لكنه كان في حاجة لاستمراري لوقت أطول من ذلك لرؤيتي بشكل أفضل".

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وشدد "لم اشترط اللعب الأساسي من أجل الانضمام إلى فريق سيراميكا كليوباترا".

وبالحديث عن اللاعبين الكبار في أولمبياد طوكيو كشف ريان "سأختار 2 من اللاعبين للانضمام إلينا في الأولمبياد وهما محمد صلاح ومحمد الشناوي".

وبالحديث عن قرار رمضان صبحي أوضح ريان "لست معترضا على قراره، ولكن من رأيي عندما تتخذ قرارا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي من الصعب التفكير في العودة إلى مصر بتلك الفترة".

وعن تفكيره في اللعب لنادي جماهيري مصر بخلاف الأهلي أوضح "لا يمكنني التفكير باللعب لنادي جماهيري في مصر باستثناء الأهلي، منذ كان عمري 4 سنوات وأنا داخل النادي فاعتبره بيتي".

أما عن مسابقة الدوري الحالية فقال ريان: "أعتقد الدوري الحالي سيكون الأصعب، أغلب الفرق جيدة ولديها عدد جيد من النقاط".

وتابع "إن شاء الله يكون الأهلي، الدوري كل عام يكون أصعب فمنذ موسمين حسمه الأهلي قبل جولتين فقط".

وكشف ريان "لعبت الدوري 3 مواسم، وتعلمت أن الكرة ليست في الملعب فقط ولكن في غرفة الملابس عندما يكون هناك قائد تسير الأمور أفضل".

وأتم تصريحاته "الأهلي يسير بخطوات ثابتة دائما، لذلك أتوقع حصوله على اللقب في النهاية، هي منظومة متكاملة".

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