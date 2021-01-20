ماركا: أوديجارد يطلب الخروج من ريال مدريد

طلب مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد من إدارة نادي السماح له بالخروج للإعارة بعد قلة مشاركاته مع الفريق وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ماركا".

اللاعب النرويجي عاد إلى ريال مدريد في الموسم الحالي بعد فترة إعارة مع ريال سوسيداد، وبدأ أول مباراتين في الدوري بشكل أساسي لكن بعدها خرج من خطط زين الدين زيدان.

ولم ينضم أوديجارد لقائمة الفريق التي ستواجه فريق ديبورتيفو ألكويانو في كأس ملك إسبانيا.

وشارك أوديجارد في 367 دقيقة فقط هذا الموسم وُزعت على 9 مباريات.

وانضم أوديجارد (22 عاما) لريال مدريد في عام 2015 قادما من سترومجودست النرويجي.

وخرج أوديجارد في إعارات لأندية هيرينفين وفيتسيه في هولندا قبل أن يلعب معارا مع سوسيداد موسم 2019-2020 ويسجل 7 أهداف ويصنع 9 خلال 36 مباراة.