مواعيد مباريات الأربعاء 20 يناير 2021.. دجلة يواجه المصري ومنتخب مصر لليد يواجه الاتحاد الروسي

يواجه فريق وادي دجلة نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز في الثانية والنصف ظهرا، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

وتقام اليوم 8 مباريات في بطولة كأس العالم لليد 2021 المقامة بمصر، تبدأ بمواجهة تشيلي ضد كوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس الرئيس في الرابعة والنصف عصرا.

ويواجه منتخب فرنسا لليد نظيره الجزائري في السابعة مساء ضمن منافسات المرحلة الأساسية. كما يواجه الاتحاد الروسي لكرة اليد نظيره مصر ضمن منافسات نفس المرحلة في نفس الموعد.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثامنة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على فولام ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة والربع مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

وضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي، يواجه الهلال ضيفه التعاون في الخامسة و10 دقائق مساء على قناة "السعودية الرياضية 1"، فيما يواجه النصر نظيره الوحدة في السابعة و10 دقائق على قناة "السعودية الرياضية 3".

وفي العاشرة مساء، يواجه يوفنتوس نظيره نابولي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالية ويذاع على قناة "ليبيا الرياضية".

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