أحمد ريان: الأهلي نفذ وعده معي بالرحيل حال قلة مشاركاتي.. وهذا ما قاله موسيماني

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 01:33

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا

قال أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا إن مسؤولي الأهلي نفذوا ما وعدوا به معه برحيله معارا حال عدم مشاركته بشكل مستمر.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

وأعير أحمد ريان من الأهلي لسيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد ريان عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "جددت تعاقدي مع الأهلي على بياض قبل عودتي للأهلي الموسم الحالي ولخمس سنوات والخروج من الأهلي ليس سهلا، لكن لدي طموح أريد الوصول له حتى لو سأحزن برحيلي عن النادي لفترة".

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وواصل " لم أحصل على الوقت الكافي لإظهار قدراتي أريد المشاركة لمباريات متتالية لأظهر قدراتي، لا أحتاج الصبر علي بل أحتاج لفرصة وبشكل عام لا أستعجل الحصول عليها وأعرف أن الفرصة ستأتي لي".

وأكمل " قرار رحيلي عن الأهلي ليس له علاقة بانضمام والتر بواليا، قلت لأمير توفيق منذ البداية لو لم ألعب بشكل مستمر حتى يناير سأرغب في الرحيل للحفاظ على حلم المشاركة في الأولمبياد وتم تنفيذ الوعد بيننا".

وتابع مهاجم الجونة الأسبق "عقدت جلسة مع بيتسو موسيماني وسيد عبد الحفيظ، وبيتسو وعدني بالدخول في أجواء الفريق خطوة بخطوة ولكنني قلت له أمامي أولمبياد وأريد الرحيل معارا من أجل المشاركة فيها وسأعود في نهاية الموسم، وهو كان صريحا معي".

وأردف "جددت تعاقدي مع الأهلي على بياض قبل عودتي للأهلي الموسم الحالي ولخمس سنوات والخروج من الأهلي ليس سهلا، لكن لدي طموح أريد الوصول له حتى لو سأحزن برحيلي عن النادي لفترة".

وأكمل مهاجم منتخب مصر الأولمبي حديثه "جاء لي عرضين من سموحة وسيراميكا كليوباترا ولكنني فضلت الأخير لرغبتي في البقاء في القاهرة بسبب ظروف كورونا".

وعن انضمام والتر بواليا للأهلي قال: "لعبت معه في الجونة وهو لاعب جيد وسيصنع الفارق مع الأهلي".

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