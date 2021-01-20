لجنة الانضباط: لم تُحال لنا شكوى من المسابقات بشأن محمد الشناوي
الأربعاء، 20 يناير 2021 - 01:02
كتب : FilGoal
أوضح مازن يحيى نائب رئيس لجنة الانضباط أن قرار إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي لم يُحال من لجنة المسابقات إلى الانضباط.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إيقاف الشناوي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه "لسلوكه غير الرياضي" تجاه حكم مباراة البنك الأهلي.
وقال مازن يحيى لقناة أون تايم سبورتس 1: "لم تُحال لنا شكوى من لجنة المسابقات حول ما بدر من محمد الشناوي حارس الأهلي تجاه الحكم".
وأضاف "آخر ما أحيل لنا بعض يوم 18 يناير، مثل واقعة التعدي مدير الكرة بنادي المنصورة على حكم، وأخرى بشأن تصريحات إعلامية من وجيه أحمد ضد سيد عبد الحفيظ، وأخرى من مدير إدارة المسابقات ضد عبد الناصر مدير الكرة بنادي إنبي".
وأجاب رد عن لماذا أحيلت شكوى مدير الكرة بالمنصورة ولم تُحال الشناوي، قائلا: "الإحالة بناءً على شكوى مدير لجنة المسابقات إلى لجنة الانضباط".
وأتم "جاري التنسيق مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لعقد اجتماعا ولا يوجد أي تدخل في عملنا بدليل الشكاوي الأخيرة التي أحيلت اجتمعنا وصدر قرارا بحفظ هذه الشكاوي".
مازن يحيى نائب رئيس لجنة الانضباط يكشف هل لجنة الانضباط هي من اتخذت عقوبة الشناوي أم لا ويوضح القضايا التي تتخذ فيها اللجنة قرارات#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/arLvCaPtx5— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 19, 2021