لجنة الانضباط: لم تُحال لنا شكوى من المسابقات بشأن محمد الشناوي

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 01:02

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

أوضح مازن يحيى نائب رئيس لجنة الانضباط أن قرار إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي لم يُحال من لجنة المسابقات إلى الانضباط.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إيقاف الشناوي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه "لسلوكه غير الرياضي" تجاه حكم مباراة البنك الأهلي.

وقال مازن يحيى لقناة أون تايم سبورتس 1: "لم تُحال لنا شكوى من لجنة المسابقات حول ما بدر من محمد الشناوي حارس الأهلي تجاه الحكم".

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وأضاف "آخر ما أحيل لنا بعض يوم 18 يناير، مثل واقعة التعدي مدير الكرة بنادي المنصورة على حكم، وأخرى بشأن تصريحات إعلامية من وجيه أحمد ضد سيد عبد الحفيظ، وأخرى من مدير إدارة المسابقات ضد عبد الناصر مدير الكرة بنادي إنبي".

وأجاب رد عن لماذا أحيلت شكوى مدير الكرة بالمنصورة ولم تُحال الشناوي، قائلا: "الإحالة بناءً على شكوى مدير لجنة المسابقات إلى لجنة الانضباط".

وأتم "جاري التنسيق مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لعقد اجتماعا ولا يوجد أي تدخل في عملنا بدليل الشكاوي الأخيرة التي أحيلت اجتمعنا وصدر قرارا بحفظ هذه الشكاوي".

محمد الشناوي الأهلي في الدوري
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