حسين السيد: هذه كانت احتياجات الزمالك حال رحيل مصطفى محمد

كشف حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية السابق في الزمالك عن التدعيمات التي كان سيجريها ناديه حال رحيل مصطفى محمد عن الفريق.

وتحدث حسين السيد عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "جايمي باتشيكو مدرب الفريق قال إنه يريد مهاجم وقلب دفاع".

وواصل "كنا سنضم حسام حسن من سموحة حال رحيل مصطفى محمد وأسامة جلال من إنبي".

وأردف "كما قلت احتياجات الزمالك في شهر يناير الجاري كانت تتخلص في ضم مهاجم ومدافع".

وقال حسين السيد إن تجديد تعاقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق لم يستغرق سوى خمس دقائق فقط.

وتابع "شيكابالا جدد على بياض والسهولة في التجديد كانت لعدم امتلاكه لوكيل لاعبين فأي لاعب يمتلك وكيل تكون هناك صعوبة في الحديث مع اللاعب".

وأردف "بين الرباعي الذين ساهمت في التجديد لهم عبد الله جمعة وشيكابالا وأوباما وجنش كان هناك صعوبة مع لاعب واحد فقط ولكنني لن أذكر الاسم".