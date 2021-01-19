ليفركوزن يواصل مطاردة بايرن بتحقيق فوز غائب على دورتموند من 2016

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن

واصل باير ليفركوزن مطاردة بايرن ميونيخ في الصدارة وتفوق على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني على ملعب باي أرينا.

فوز ليفركوزن تحقق بفضل هدفي موسى ديابي وفلوريان فيرتز، بينما سجل يوليان براندت هدف دورتموند.

فوز ليفركوزن رفع رصيدهم إلى 32 نقطة في الوصافة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يستعد لمواجهة أوجسبورج.

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بينما توقف رصيد دورتموند عند 29 نقطة متكبدا الخسارة السادسة في الدوري الألماني الموسم الجاري.

فوز هو الأول لليفركوزن على دورتموند من 2016 إذ خسر الفريق 5 مواجهات وتعادل في واحدة منذ حينها في الدوري أمام الأصفر والأسود.

موسى ديابي تقدم أولا لليفركوزن في الدقيقة 14 بتسديدة قوية في منتصف المرمى بعد تمريرة من ليون بايلي.

وفي الشوط الثاني سجل براندت التعادل في الدقيقة 67 بعد تسديدة سكنت الشباك عقب ارتطامها بالقائم الأيمن.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء سجل فلوريان فريتز هدف الفوز بعد تمريرة بينية من ديباي.

ليحقق ليفركوزن فوزا يواصل به مطاردة البافاري على لقب البوندسليجا.

باير ليفركوزن في ألمانيا الدوري الألماني بوروسيا دورتموند
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