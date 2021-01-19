مونديال اليد - المجر تهزم ألمانيا وتشعل الدور الرئيسي.. تعرف على الترتيب والمواعيد

اختتمت مباريات الدور التمهيدي من بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها رقم 27، ونجح منتخب المجر في تحقيق فوز هام على ألمانيا.

واختتم منتخب المجر الدور التمهيدي بالفوز 29-28 على حساب ألمانيا لتشتعل المجموعة الأولى من مجموعات الدور الرئيسي.

ودعت منتخبات تونس وأنجولا والكونغو الديمقراطية والمغرب وتشيلي والنمسا وكوريا الجنوبية الدور التمهيدي بجانب كاب فيردي التي انسحبت بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا.

وتنتقل المنتخبات المتأهلة إلى الدور الرئيسي بنقاطها التي حصلت عليها من الفرق الصاعدة معها من نفس المجموعة لتواجه منتخبات المجموعة الأخرى.

وجاءت مجموعات الدور الرئيسي كالآتي:

المجموعة الأولى:

تأهلت منتخبات المجر وألمانيا وأوروجواي من المجموعة الأولى بجانب منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل من المجموعة الثانية.

المجر 4 نقاط

إسبانيا 3 نقاط

ألمانيا 2 نقطة

بولندا 2 نقطة

البرازيل 1 نقطة

أوروجواي 0 نقاط

وتقام المباريات أيام 21 و23 و25 يناير على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

المجموعة الثانية:

تأهلت منتخبات كرواتيا وقطر واليابان من المجموعة الثالثة بجوار منتخبات الدنمارك والأرجنتين والبحرين من المجموعة الرابعة.

الدنمارك 4 نقاط

كرواتيا 3 نقاط

قطر 2 نقطة

الأرجنتين 2 نقطة

اليابان 1 نقطة

البحرين 0 نقاط

وتقام المباريات أيام 21 و23 و25 يناير على صالة استاد القاهرة.

المجموعة الثالثة:

تأهل من المجموعة الخامسة منتخبات فرنسا والنرويج وسويسرا بجانب منتخبات البرتغال وأيسلندا والجزائر من المجموعة السادسة.

البرتغال 4 نقاط

فرنسا 4 نقاط

أيسلندا 2 نقطة

النرويج 2 نقطة

سويسرا 0 نقاط

الجزائر 0 نقاط

وتقام المباريات أيام 20 و22 و24 يناير على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة:

تأهل من المجموعة السابعة منتخبات السويد ومصر ومقدونيا الشمالية بجانب الاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلاروسيا الصاعدين من المجموعة الثامنة.

السويد 4 نقاط

الاتحاد الروسي 3 نقاط

مصر 2 نقطة

سلوفينيا 2 نقطة

بيلاروسيا 1 نقطة

مقدونيا الشمالية 0 نقاط

وتقام المباريات أيام 20 و22 و24 يناير على صالة استاد القاهرة.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.