غزل شبين وشباب طوخ يكشفان لـ في الجول تفاصيل إلغاء مواجهة كأس مصر بسبب 16 إصابة كورونا

ألغيت مواجهة غزل شبين وشباب طوخ في الدور التمهيدي الثاني لـ كأس مصر بعد عدم حضور الأخير بسبب وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأطلق محمد العتباوي حكم الساحة صافرة النهاية بعد انتظار الضيوف وألغى المباراة.

FilGoal.com تواصل مع طرفي المباراة لمعرفة التفاصيل.

صرّح ياسر سليم مدير عام النشاط الرياضي بـ غزل شبين لـ FilGoal.com: "موعد المباراة كان اليوم الساعة 2 ظهرا وحضر حكام المباراة من منطقة الشرقية وجهزنا الإسعاف أيضا وحضر الفريق ولم يحضر لاعبو طوخ".

وأضاف "تواصلنا مع لجنة المسابقات وأكدوا على موعد المباراة وانتظر الحكم للوقت القانوني ثم ألغى المباراة".

وأكمل "المباراة سيتم احتسابها لنا لأننا تكلفنا نفقات للفريق والإسعاف والحكام وإذا كان الاتحاد يريد إعادة المباراة فليتكفل بكل تكاليف المباراة".

فيما قال محمد خطاب مدير الكرة بـ شباب طوخ لـ FilGoal.com: "الاتحاد ألغى اختبار رابيد تيست للدرجة الثالثة والرابعة مع استمرارها في كأس مصر وأجرينا اختبار رابيد تيست يوم الأحد الماضي وظهرت النتيجة أمس بإشتباه إصابة 13 لاعبا بكورونا في الفريق ومدربين وإداري ليصل العدد إلى 16 حالة".

وأردف "تواصلنا مع اتحاد الكرة ولم يرد أحد علينا حتي الآن فتواصلنا مع منطقة القليوبية لكرة القدم فذكروا لنا بأن نحصل على جواب من شركة التحاليل ثم نذهب لمستشفي الحميات لإجراء مسحات طبية للتأكد وفي كل هذا التوقيت نحاول الوصول لاتحاد الكرة دون جدوي".

وواصل "وفي ظهر اليوم تواصل معنا الجميع لإخبارنا بأن غزل شبين سيذهب للمباراة والحكام متواجدين، في حين نحن نذهب لإجراء المسحات ونطمئن علي لاعبينا".

وأوضح "الموقف تكرر مع الاتحاد السكندري وإنبي وتم تأجيل المباراة بسبب إصابة 11 لاعبا رغم سفر فريق إنبي للإسكندري، كما أن الاتحاد خاطب الأندية إذا كانت هناك 5 حالات في الفريق سيتم تأجيل المباراة".

وتابع "علينا أن نتخيل إذا كانت لدينا مباراة في الدوري وليس كأس مصر، ولاعبو الفريق مصابون وخاضوا المباراة وتعرض الفريق الآخر للإصابة ماذا ستكون النتيجة".

وأتم "المباراة ألغيت، لكن نحن أرسلنا فاكس للاتحاد أمس بوضع الفريق وخاطبناهم اليوم ولدينا مستند من التحاليل وأيضا مستشفي الحميات بإصابة اللاعبين وننتظر أولا سلامة اللاعبين ثم قرار الاتحاد".