غزل شبين وشباب طوخ يكشفان لـ في الجول تفاصيل إلغاء مواجهة كأس مصر بسبب 16 إصابة كورونا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 23:25

كتب : FilGoal

شبان طوخ

ألغيت مواجهة غزل شبين وشباب طوخ في الدور التمهيدي الثاني لـ كأس مصر بعد عدم حضور الأخير بسبب وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأطلق محمد العتباوي حكم الساحة صافرة النهاية بعد انتظار الضيوف وألغى المباراة.

FilGoal.com تواصل مع طرفي المباراة لمعرفة التفاصيل.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - بيلا لـ في الجول: لدينا 15 إصابة بكورونا وننتظر تأجيل مواجهة أبو قير للأسمدة الجماهير تقتحم دربي الدقهلية بين بلقاس والمنصورة في كأس مصر علي لطفي يكشف سر ورقة ركلات الجزاء في نهائي كأس مصر

صرّح ياسر سليم مدير عام النشاط الرياضي بـ غزل شبين لـ FilGoal.com: "موعد المباراة كان اليوم الساعة 2 ظهرا وحضر حكام المباراة من منطقة الشرقية وجهزنا الإسعاف أيضا وحضر الفريق ولم يحضر لاعبو طوخ".

وأضاف "تواصلنا مع لجنة المسابقات وأكدوا على موعد المباراة وانتظر الحكم للوقت القانوني ثم ألغى المباراة".

وأكمل "المباراة سيتم احتسابها لنا لأننا تكلفنا نفقات للفريق والإسعاف والحكام وإذا كان الاتحاد يريد إعادة المباراة فليتكفل بكل تكاليف المباراة".

فيما قال محمد خطاب مدير الكرة بـ شباب طوخ لـ FilGoal.com: "الاتحاد ألغى اختبار رابيد تيست للدرجة الثالثة والرابعة مع استمرارها في كأس مصر وأجرينا اختبار رابيد تيست يوم الأحد الماضي وظهرت النتيجة أمس بإشتباه إصابة 13 لاعبا بكورونا في الفريق ومدربين وإداري ليصل العدد إلى 16 حالة".

وأردف "تواصلنا مع اتحاد الكرة ولم يرد أحد علينا حتي الآن فتواصلنا مع منطقة القليوبية لكرة القدم فذكروا لنا بأن نحصل على جواب من شركة التحاليل ثم نذهب لمستشفي الحميات لإجراء مسحات طبية للتأكد وفي كل هذا التوقيت نحاول الوصول لاتحاد الكرة دون جدوي".

No description available.

وواصل "وفي ظهر اليوم تواصل معنا الجميع لإخبارنا بأن غزل شبين سيذهب للمباراة والحكام متواجدين، في حين نحن نذهب لإجراء المسحات ونطمئن علي لاعبينا".

وأوضح "الموقف تكرر مع الاتحاد السكندري وإنبي وتم تأجيل المباراة بسبب إصابة 11 لاعبا رغم سفر فريق إنبي للإسكندري، كما أن الاتحاد خاطب الأندية إذا كانت هناك 5 حالات في الفريق سيتم تأجيل المباراة".

وتابع "علينا أن نتخيل إذا كانت لدينا مباراة في الدوري وليس كأس مصر، ولاعبو الفريق مصابون وخاضوا المباراة وتعرض الفريق الآخر للإصابة ماذا ستكون النتيجة".

وأتم "المباراة ألغيت، لكن نحن أرسلنا فاكس للاتحاد أمس بوضع الفريق وخاطبناهم اليوم ولدينا مستند من التحاليل وأيضا مستشفي الحميات بإصابة اللاعبين وننتظر أولا سلامة اللاعبين ثم قرار الاتحاد".

كأس مصر غزل شبين شباب طوخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
لجنة الانضباط: لم تُحال لنا شكوى من المسابقات بشأن محمد الشناوي دقيقة | الدوري المصري
حسين السيد: هذه كانت احتياجات الزمالك حال رحيل مصطفى محمد 31 دقيقة | الدوري المصري
أوين منتقدا صلاح: الكثير من الأنانية 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثعالب في الصدارة.. ليستر يزيد جراح تشيلسي ويهزمه بثنائية 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفركوزن يواصل مطاردة بايرن بتحقيق فوز غائب على دورتموند من 2016 ساعة | الدوري الألماني
مونديال اليد - المجر تهزم ألمانيا وتشعل الدور الرئيسي.. تعرف على الترتيب والمواعيد ساعة | مصر 2021
غزل شبين وشباب طوخ يكشفان لـ في الجول تفاصيل إلغاء مواجهة كأس مصر بسبب 16 إصابة كورونا ساعة | مصر
في الدرجة الثانية - بيلا لـ في الجول: لدينا 15 إصابة بكورونا وننتظر تأجيل مواجهة أبو قير للأسمدة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 3 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك