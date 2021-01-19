في الدرجة الثانية - بيلا لـ في الجول: لدينا 15 إصابة بكورونا وننتظر تأجيل مواجهة أبو قير للأسمدة

أعلن نادي بيلا الذي يشارك في مجموعة بحري بالدرجة الثانية إصابة 15 بفيروس كورونا.

وصرّح مينا وديع المسؤول الإعلامي بالنادي لـ FilGoal.com: "قمنا بإجراء اختبار رابيد تيست للاعبي الفريق قبل مواجهة أبو قير للأسمدة والتي كان مقررا إقامتها الخميس المقبل".

وأضاف "النتيجة كشفت عن إصابة 15 حالة بفيروس كورونا وسيخضع اللاعبون غدا لإجراء المسحات الطبية للإطمئنان على اللاعبين".

وأتم "خاطبنا اتحاد الكرة وذكروا لنا شفهيا أن المباراة ستتأجل لبداية شهر فبراير المقبل، وسيتم إرسال فاكس رسمي بتأجيل المباراة غدا".

ويعاني نادي بيلا الموسم الحالي في مجموعة بحري إذ تقدم رئيس النادي باستقالته منذ فترة.

ورحل إبراهيم الشهيدي عن تدريب الفريق ولم يُعين مدير فني جديد خلفا له.

ويحتل بيلا المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط بعد مرور 8 جولات.