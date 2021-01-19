العيسوي: لا يصح أن أترك الفريق في مثل هذه الظروف ومستعد لتحمل المسؤولية

أوضح أبو طالب العيسوي المدير الفني لـ الإسماعيلي أنه لن يترك تدريب الفريق.

وقال العيسوي لـ FilGoal.com: "لم أُبلغ بأي جديد يخص الفريق حتى هذه اللحظة".

وشدد "أنا في مهمة بدأت بتكليف من مجلس الإدارة وينتهي بقرار منها".

وأكمل "لا يصح أن أترك الفريق في مثل هذه الظروف وسوف أقود الفريق في تدريبات الغد الأربعاء طالما لم يجد جديد".

وأردف "لا أخشى شيئا ومستعد لتحمل المسؤولية حتى تحدد الإدارة اتجاهات الفريق في الأيام المقبلة".

وأتم "الإسماعيلي يستحق منا الكثير واستمراري لا يحمل إلا معنى واحد وهو المساهمة بأي طريقة لمساندة النادي والفريق الذي انتمى له".

وخسر الإسماعيلي من المقاولون العرب اليوم الإثنين بهدفي دون رد في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق الأهداف عن ملاحقه وادي دجلة الذي يتواجد في أول مراكز الهبوط.