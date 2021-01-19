خبر في الجول - المصري يحدد أولوية التجديد لـ أحمد جمعة وعمر كمال

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 21:43

كتب : أيمن عيد

عمر كمال عبد الواحد يسجل ويحتفل بهدف المصري في غزل المحلة

وضع نادي المصري البورسعيدي ملف تجديد عمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة على رأس أولوياته.

عمر كمال

النادي : المصري

أحمد جمعة

النادي : المصري

المصري
الدوري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فأن إدارة النادي البورسعيدي تسعى للاتفاق مع الثنائي للتجديد قبل انتهاء شهر يناير الجاري.

وتنتهي عقود الثنائي بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي نادٍ دون مقابل والانتقال في صفقة حرة مطلع الموسم المقبل.

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ويتصدر عمر كمال ترتيب هدافي المصري في الدوري الموسم الجاري برصيد 3 أهداف.

وسجل أحمد جمعة هدفا وصنع آخر منذ بداية الموسم الجاري.

ويمتلك جمعة 42 هدفا في الدوري المصري 38 منها بقميص المصري و4 بقميص اتحاد الشرطة.

ويعد جمعة هدافا للفريق البورسعيدي في البطولات الإفريقية برصيد 9 أهداف.

أحمد جمعة المصري في الدوري عمر كمال
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