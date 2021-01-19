أمير توفيق يفسر لـ في الجول أسباب التجديد لـ محمد شريف وعلي لطفي

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 21:27

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف مع الأهلي أمام وادي دجلة

فسر أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أسباب تمديد تعاقد الثنائي محمد شريف وعلي لطفي.

محمد شريف

النادي : الأهلي

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال توفيق في تصريحات لـ FilGoal.com: "محمد شريف لاعب جيد وانطلاقته مع النادي الأهلي كانت مبشرة والحفاظ عليه كان وفق رؤية فنية بجانب اخلاقياته والتزامه".

وأعلن الأهلي تجديد تعاقد محمد شريف مهاجم الفريق مع النادي الأحمر لمدة موسمين لينتهي تعاقده في عام 2024.

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وواصل "أما علي لطفي حارس متميز وأحد المصنفين في باقة الحراس الجيدين في الكرة المصرية ولاعب هادئ ومتزن ويعرف قيمة الأهلي جيدا كما أن هناك رؤية فنية لاستمراره مع الفريق".

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد علي لطفي حارس مرمى الفريق لمدة 3 مواسم إضافية ليمتد لـ 5 مواسم مقبلة.

وشدد توفيق التجديد للثنائي تم في منتهى الهدوء والتفاهم بين الأهلي واللاعبين وتكللت بنجاح سريع ودون مفاوضات أو مناقشات طويلة.

وعاد محمد شريف للأهلي هذا الموسم بعد نهاية إعارته مع نادي إنبي.

وانضم شريف لصفوف الأهلي مطلع عام 2018 قادما من وادي دجلة.

قبل أن يخرج في إعارة للفريق البترولي الموسم الماضي وكان ثاني هدافي الدوري المصري.

وحتى الآن بعد عودته من الإعارة سجل محمد شريف مع الأهلي 3 أهداف في الدوري المصري.

الأهلي محمد شريف علي لطفي
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