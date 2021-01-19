مونديال اليد - تونس تودع بطولة العالم بعد الخسارة من إسبانيا

ودع منتخب تونس لرجال اليد بطولة العالم في نسختها رقم 27 والمقامة في مصر بعد الخسارة أمام إسبانيا في ختام الدور التمهيدي.

وفاز منتخب إسبانيا بطل أوروبا على تونس وصيف إفريقيا بنتيجة 36-30 في مباراة بدأت متقاربة من الجانبين قبل أن ينجح الماتادور في خطف الأفضلية.

قدم منتخب تونس أداء جيد في البطولة بخسارة بصعوبة أمام بولندا 28-30 وتعادل أمام البرازيل لكن ذلك لم يكن كافيا لتأهل الفريق للدور الرئيسي.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بتعادل أمام البرازيل وفوزين على بولندا وتونس.

وبذلك تأهلت إسبانيا إلى الدور الرئيسي بـ 3 نقاط بفوز على بولندا وتعادل ضد البرازيل.

وصعدت منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا من المجموعة بجوار منتخبات ألمانيا والمجر وأوروجواي.