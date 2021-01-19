مونديال اليد - تونس تودع بطولة العالم بعد الخسارة من إسبانيا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

تونس وبولندا في كأس العالم لليد 2021

ودع منتخب تونس لرجال اليد بطولة العالم في نسختها رقم 27 والمقامة في مصر بعد الخسارة أمام إسبانيا في ختام الدور التمهيدي.

وفاز منتخب إسبانيا بطل أوروبا على تونس وصيف إفريقيا بنتيجة 36-30 في مباراة بدأت متقاربة من الجانبين قبل أن ينجح الماتادور في خطف الأفضلية.

قدم منتخب تونس أداء جيد في البطولة بخسارة بصعوبة أمام بولندا 28-30 وتعادل أمام البرازيل لكن ذلك لم يكن كافيا لتأهل الفريق للدور الرئيسي.

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وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بتعادل أمام البرازيل وفوزين على بولندا وتونس.

وبذلك تأهلت إسبانيا إلى الدور الرئيسي بـ 3 نقاط بفوز على بولندا وتعادل ضد البرازيل.

وصعدت منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا من المجموعة بجوار منتخبات ألمانيا والمجر وأوروجواي.

مصر 2021 مونديال اليد تونس البرازيل إسبانيا بولندا
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