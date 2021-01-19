الدحيل لـ في الجول: نريد الظهور بشكل مشرف ضد بطل إفريقيا.. مواجهة أوكلاند كانت ستساعدنا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 20:58

كتب : محمد يسري

الدحيل

قال إسماعيل أحمد مدير الدحيل القطري إن فريقه يرغب في الظهور بأفضل شكل ممكن في كأس العالم للأندية والتي يستهلها بمواجهة الأهلي.

ويشارك الدحيل لأول مرة في تاريخه في البطولة بعدما توج بالدوري القطري الموسم الماضي.

وعن ملاقاة الأهلي في لقاء الافتتاح في الرابع من شهر فبراير المقبل قال إسماعيل أحمد لـFilGoal.com: "مستعدون للبطولة ونريد الظهور بصورة تشرف اسم النادي".

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وواصل "نحن نواجه بطل إفريقيا وأحد كبار القارة".

وعن هل انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي من البطولة أثر على إعدادات الفريق أجاب "مواجهة أوكلاند في المباراة التمهيدية كان سيساعدنا على الدخول في أجواء البطولة أكثر وأكثر".

قبل أن يستدرك مدير الدحيل حديثه ويتم "إن شاء الله نمثل العرب بشكل مشرف نحن والأهلي".

يذكر أن الفائز من المباراة سيواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

الدحيل الأهلي كأس العالم للأندية
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