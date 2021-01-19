مونديال اليد - كرواتيا تخطف الصدارة من قطر.. والبحرين تتأهل على حساب الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

كرواتيا - أنجولا - الصورة من الحساب الرسمي لـ مصر 2021

خطف منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثالثة من قطر بعد الفوز بنتيجة 26-24 في مباراة مثيرة حتى نهايتها.

وتصدر منتخب كرواتيا مجموعته في الدور التمهيدي برصيد 5 نقاط بالفوز على قطر وأنجولا والتعادل أمام اليابان، بينما قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وحلت اليابان ثالثا برصيد 3 نقاط وأنجولا تذيلت الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ونجح منتخب قطر في تضييق الفارق على كرواتيا لكن نجح وصيف أوروبا في تدارك الأمر في أخر خمس دقائق.

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وبذلك انضمت منتخبات كرواتيا وقطر واليابان إلى الدنمارك والمجر والبحرين في المجموعة الثانية من الدور الرئيسي.

وصعد منتخب كرواتيا للدور الرئيسي بـ 3 نقاط بعد إلغاء نتائج أنجولا لعدم تأهلها وقطر برصيد نقطتين واليابان بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الرابعة نجح منتخب البحرين من تحقيق فوزه على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 34-27 في ختام الدور التمهيدي.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى نقطتين ليرافق الدنمارك والأرجنتين إلى الدور الرئيسي.

وصعدت البحرين إلى الدور الرئيسي بدون رصيد من النقاط بسبب الخسارة أمام الدنمارك والأرجنتين.

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