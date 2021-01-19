مونديال اليد - كرواتيا تخطف الصدارة من قطر.. والبحرين تتأهل على حساب الكونغو الديمقراطية

خطف منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثالثة من قطر بعد الفوز بنتيجة 26-24 في مباراة مثيرة حتى نهايتها.

وتصدر منتخب كرواتيا مجموعته في الدور التمهيدي برصيد 5 نقاط بالفوز على قطر وأنجولا والتعادل أمام اليابان، بينما قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وحلت اليابان ثالثا برصيد 3 نقاط وأنجولا تذيلت الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ونجح منتخب قطر في تضييق الفارق على كرواتيا لكن نجح وصيف أوروبا في تدارك الأمر في أخر خمس دقائق.

وبذلك انضمت منتخبات كرواتيا وقطر واليابان إلى الدنمارك والمجر والبحرين في المجموعة الثانية من الدور الرئيسي.

وصعد منتخب كرواتيا للدور الرئيسي بـ 3 نقاط بعد إلغاء نتائج أنجولا لعدم تأهلها وقطر برصيد نقطتين واليابان بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الرابعة نجح منتخب البحرين من تحقيق فوزه على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 34-27 في ختام الدور التمهيدي.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى نقطتين ليرافق الدنمارك والأرجنتين إلى الدور الرئيسي.

وصعدت البحرين إلى الدور الرئيسي بدون رصيد من النقاط بسبب الخسارة أمام الدنمارك والأرجنتين.