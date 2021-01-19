حسام غالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن حسام غالي قائد الأهلي السابق وعضو مجلس النواب الحالي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب غالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء "إيجابي كورونا أتمنى السلامة للجميع".

وكان غالي تم تعيينه نائبا في عضوية مجلس النواب مع بداية العالم الجاري من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتولى غالي خلال الموسم الماضي منصب مدير الكرة في الجونة قبل رحيله عن النادي مع نهايته.

وكان غالي أعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2018 بعد مسيرة حافلة مع الأهلي وفينورد وتوتنام ودربي كاونتي والنصر السعودي وليرس البلجيكي.