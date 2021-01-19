منافس الأهلي - الدحيل يتعثر أمام قطر.. والهداف إدميلسون يواصل التسجيل

تعثر الدحيل أمام فريق قطر ضمن مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري القطري.

ومن المقرر أن يواجه الدحيل فريق الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية يوم 4 فبراير المقبل.

وتأخر الدحيل في النتيجة بعد تسجيل مهدي بيراهاما هدف قطر من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني شارك الثنائي علي كريمي وميشيل أولانجا الوافد الجديد لفريق الدحيل.

وسجل البرازيلي جونيور إدميلسون هدف التعادل في الدقيقة 51 ليواصل تسجيل الأهداف مع الفريق.

ورفع الدحيل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عقب مرور 15 جولة وبفارق 10 نقاط عن السد المتصدر والذي يتبقى له مباراة في تلك الجولة.

أما إدميلسون فرفع رصيده إلى 10 أهداف في المركز الثالث لهدافي المسابقة وبالتساوي مع زميله البرازيلي دودو لاعب الدحيل.

وسجل إدميلسون أهدافه العشرة في أخر سبع مباريات في الدوري القطري.