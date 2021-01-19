رضا شحاتة: رغم الهزيمة من الزمالك لست قلقا على الجونة.. وموقف كريم بامبو

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 19:53

كتب : FilGoal

رضا شحاتة - الجونة

أبدى رضا شحاتة المدير الفني للجونة عدم شعوره بالقلق على فريقه رغم تلقيه الهزيمة الأولى في الدوري في الموسم الجاري على يد الزمالك.

وخسر الجونة من الزمالك اليوم الثلاثاء في ثامن جولات الدوري في ملعب بتروسبورت بهدف دون رد.

وقال رضا شحاتة عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "حتى لو ستخسر يجب أن يكون لك شكل وطريقة لعب واضحة للجميع".

أخبار متعلقة
يسارية أوباما ترسل الزمالك إلى صدارة الدوري وتكتب هزيمة أولى للجونة مؤتمر باتشيكو: أشكر بنشرقي على تضحيته.. وهذا سر الأهداف من خارج منطقة الجزاء مدحت عبد الهادي: سعداء بعودة ساسي ومصطفى.. بنشرقي كان يريد الاستمرار للتسجيل قاسم: أتمنى استمرار الزمالك بهذا الوضع لنهاية الموسم.. هدفنا الفوز بالدوري

وواصل "لم نبدأ المباراة بالقوة التي طلبتها من اللاعبين والزمالك بدأ بقوة أكبر وسجل هدف المباراة الوحيد".

وتابع "بعد ذلك استحوذنا على الكرة وسيطرنا على المباراة واعتمد الزمالك على المرتدات السريعة وكنا أفضل في الشوط الثاني لكننا لم نستطع تسجيل الأهداف".

وشدد "لم نبدأ المباراة بجدية وهذا أثر علينا لذلك استقبلنا هدفا".

وعن هل يعاني الجونة هجوميا بعد رحيل والتر بواليا للأهلي قال: "لا فلدينا كريم الطيب وإدريس مبومبو ويحتاج بعض الوقت للتأقلم فقط".

وبسؤاله هل يضم الجونة كريم بامبو لاعب الزمالك أجاب رضا شحاتة "بنسبة كبيرة لا يوجد قادمين أو راحلين للفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية".

وعاد رضا شحاتة للحديث عن اللقاء وقال: "لست قلقا على الجونة أقلق فقط لو لم يكن لدينا شكل واضح في الملعب، النتيجة مهمة بالطبع لكن الأهم أن هناك شكل واضح لنا نحافظ عليه".

وأتم "أقول للاعبين خسرنا ولا توجد مشكلة هذا يحدث وعلينا التركيز في المباريات المقبلة والفوز باللقاء المقبل".

وتجمد رصيد الجونة عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

رضا شحاتة الجونة الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - كرواتيا تخطف الصدارة من قطر.. والبحرين تتأهل على حساب الكونغو الديمقراطية 13 دقيقة | مصر 2021
موسيماني: العاصفة لا تستمر للأبد وقريبا سيكون مشمسا.. نركز على الهدف بعيدا عن التشتيت 20 دقيقة | الدوري المصري
حسام غالي يعلن إصابته بفيروس كورونا 26 دقيقة | مصر
5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على الجونة.. الأبيض لا يخسر عندما يسجل أوباما وقاعدة صواريخ 34 دقيقة | الدوري المصري
أيمن يونس: شيكابالا في الزمالك مثل توتي لـ روما.. وما يقوم به باتشيكو رائع 40 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يجدد تعاقد علي لطفي 43 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يجدد تعاقد محمد شريف 51 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - الدحيل يتعثر أمام قطر.. والهداف إدميلسون يواصل التسجيل 59 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 2 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك