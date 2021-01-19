مؤتمر باتشيكو: أشكر بنشرقي على تضحيته.. وهذا سر الأهداف من خارج منطقة الجزاء

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 19:36

كتب : FilGoal

باتشيكو - الزمالك

وجه جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك الشكر لأشرف بنشرقي لاعب الفريق لتضحيته بمركزه الأساسي كجناح واللعب كمهاجم ضد الجونة.

وفاز الزمالك اليوم الثلاثاء على الجونة في ملعب بتروسبورت بهدف دون رد في ثامن جولات الدوري ليتصدر جدول الترتيب منفردا بـ19 نقطة.

وتحدث باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "أشكر بنشرقي على تضحيته للعب كمهاجم رغم حبه للعب في الناحية اليسرى".

أخبار متعلقة
مدحت عبد الهادي: سعداء بعودة ساسي ومصطفى.. بنشرقي كان يريد الاستمرار للتسجيل يسارية أوباما ترسل الزمالك إلى صدارة الدوري وتكتب هزيمة أولى للجونة تريزيجيه يعلن شفائه من كورونا

وواصل "بنشرقي تفهم احتياج الفريق له في ذلك المركز وقدم أداء جيدا وسيعود لمركزه مع استعادة اللاعبين في الهجوم".

وعن سر تسجيل الزمالك لأهداف من خارج منطقة الجزاء كشف المدرب البرتغالي "أطلب ذلك من اللاعبين دائما في المران، أن يسددوا كلما أتيحت الفرصة".

وتابع "أشكر كذلك لاعبي خط الوسط والهجوم تحديدا لقيامهم بالمهام الدفاعية على أكمل وجه".

أما عن تصدر الدوري قال: "لا نستطيع تحديد بطل الدوري أو هوية الهابطين من الجولة السابعة يجب أن نتحلى بالتواضع وأن نواصل العمل للحفاظ على الصدارة".

وأضاف "كل مباراة ستكون أصعب والبداية ضد أسوان فالكل سيريد الفوز على الزمالك".

وعن اللقاء نفسه أمام الجونة قال: "لعبنا جيدا مثلما تدربنا ورضا شحاتة مدرب الجونة قام بتعديلات كثيرة لتعديل النتيجة لكننا استطعنا الفوز".

وواصل "الجونة فريق منظم لكنه لم يخلق فرصا كثيرة ونحن لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، فوز صعب لكنه مستحق".

أما عن إعارة مصطفى فتحي لسموحة قال: "طلب المشاركة بشكل أكبر لذا تمت إعارته، لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين وأختار من يفيدني في المباريات".

ووجه باتشيكو الشكر في المؤتمر الصحفي لمسؤولي ملعب بتروسبورت على صيانة الملعب وقال: "لقد لاحظت اهتمامهم بأرضية الملعب ويجب علي أن أشكرهم".

الزمالك الجونة في الدوري باتشيكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - كرواتيا تخطف الصدارة من قطر.. والبحرين تتأهل على حساب الكونغو الديمقراطية 13 دقيقة | مصر 2021
موسيماني: العاصفة لا تستمر للأبد وقريبا سيكون مشمسا.. نركز على الهدف بعيدا عن التشتيت 20 دقيقة | الدوري المصري
حسام غالي يعلن إصابته بفيروس كورونا 25 دقيقة | مصر
5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على الجونة.. الأبيض لا يخسر عندما يسجل أوباما وقاعدة صواريخ 34 دقيقة | الدوري المصري
أيمن يونس: شيكابالا في الزمالك مثل توتي لـ روما.. وما يقوم به باتشيكو رائع 40 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يجدد تعاقد علي لطفي 42 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يجدد تعاقد محمد شريف 50 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - الدحيل يتعثر أمام قطر.. والهداف إدميلسون يواصل التسجيل 58 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 2 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك