مؤتمر باتشيكو: أشكر بنشرقي على تضحيته.. وهذا سر الأهداف من خارج منطقة الجزاء

وجه جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك الشكر لأشرف بنشرقي لاعب الفريق لتضحيته بمركزه الأساسي كجناح واللعب كمهاجم ضد الجونة.

وفاز الزمالك اليوم الثلاثاء على الجونة في ملعب بتروسبورت بهدف دون رد في ثامن جولات الدوري ليتصدر جدول الترتيب منفردا بـ19 نقطة.

وتحدث باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "أشكر بنشرقي على تضحيته للعب كمهاجم رغم حبه للعب في الناحية اليسرى".

وواصل "بنشرقي تفهم احتياج الفريق له في ذلك المركز وقدم أداء جيدا وسيعود لمركزه مع استعادة اللاعبين في الهجوم".

وعن سر تسجيل الزمالك لأهداف من خارج منطقة الجزاء كشف المدرب البرتغالي "أطلب ذلك من اللاعبين دائما في المران، أن يسددوا كلما أتيحت الفرصة".

وتابع "أشكر كذلك لاعبي خط الوسط والهجوم تحديدا لقيامهم بالمهام الدفاعية على أكمل وجه".

أما عن تصدر الدوري قال: "لا نستطيع تحديد بطل الدوري أو هوية الهابطين من الجولة السابعة يجب أن نتحلى بالتواضع وأن نواصل العمل للحفاظ على الصدارة".

وأضاف "كل مباراة ستكون أصعب والبداية ضد أسوان فالكل سيريد الفوز على الزمالك".

وعن اللقاء نفسه أمام الجونة قال: "لعبنا جيدا مثلما تدربنا ورضا شحاتة مدرب الجونة قام بتعديلات كثيرة لتعديل النتيجة لكننا استطعنا الفوز".

وواصل "الجونة فريق منظم لكنه لم يخلق فرصا كثيرة ونحن لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، فوز صعب لكنه مستحق".

أما عن إعارة مصطفى فتحي لسموحة قال: "طلب المشاركة بشكل أكبر لذا تمت إعارته، لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين وأختار من يفيدني في المباريات".

ووجه باتشيكو الشكر في المؤتمر الصحفي لمسؤولي ملعب بتروسبورت على صيانة الملعب وقال: "لقد لاحظت اهتمامهم بأرضية الملعب ويجب علي أن أشكرهم".

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