مدحت عبد الهادي: سعداء بعودة ساسي ومصطفى.. بنشرقي كان يريد الاستمرار للتسجيل

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 19:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بيراميدز

أشاد مدحت عبد الهادي المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الزمالك بأداء اللاعبين وتحقيق الفوز على الجونة وتصدر قمة الدوري.

وتغلب الزمالك على الجونة بهدف دون رد سجله يوسف أوباما، ليصعد الأبيض إلى قمة الدوري برصيد 19 نقطة من سبع مباريات.

وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "حققنا مكسب مهم أمام الجونة".

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وتابع "أداء اللاعبين كان أفضل من المباريات الماضية، حصلنا على الثلاث نقاط وهذا هو هدفنا".

وأضاف عبد الهادي "سعداء بعودة الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد فهما إضافة كبيرة للفريق".

وعن استبدال أشرف بنشرقي أوضح المدرب العام للزمالك "أعتقد أنه كان يريد التسجيل بعد إهدار فرصة محققة".

وأتم تصريحاته "خروجه وجهة نظر خاصة بالجهاز الفني فقط".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

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