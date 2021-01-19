مونديال الأندية - احذر يا أهلي.. التاريخ لا يقف مع عرب إفريقيا ضد منافسيهم من آسيا قبل مواجهة الدحيل

تاريخيا لا يبدو طريق الأهلي سهلا عندما يلتقي الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020.

القرعة أسفرت عن مواجهة الأهلي لبطل الدوري القطري ومن ثم يلتقي الفائز مع بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وتتفوق أندية عرب آسيا على نظيرتها في شمال إفريقيا برصيد 5 انتصارات مقابل واحد في كأس العالم للأندية.

وإليكم تاريخ مواجهات أندية عرب آسيا مع شمال إفريقيا:

2000: الرجاء المغربي 3-4 النصر السعودي (دور المجموعات)

2005: الأهلي 0-1 الاتحاد السعودي (ربع النهائي)

2011: الترجي التونسي 1-2 السد القطري (ربع النهائي)

2018: الترجي التونسي 0-3 العين الإماراتي (ربع النهائي)

2019: الهلال السعودي 1-0 الترجي التونسي (ربع النهائي)

2019: السد القطري 2-6 الترجي التونسي (المركز الخامس)

وكذلك خسر الأهلي 3 مواجهات أمام الفرق الآسيوية في كأس العالم للأندية:

2005: اتحاد جدة السعودي 1-0 الأهلي (بطل آسيا)

2008: أديلايد يونايتد الأسترالي 1-0 الأهلي (وصيف آسيا)

2012: سيرنفيتشي هيروشيما 1-2 الأهلي (بطل الدوري الياباني) بفضل ثنائية السيد حمدي ومحمد أبو تريكة

2013: جوانزو إيفرجراند الصيني 2-0 الأهلي (بطل آسيا)