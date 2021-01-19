مونديال اليد - اليابان تخطف بطاقة التأهل بعد إحباط استفاقة أنجولا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 18:06

كتب : FilGoal

اليابان وكرواتيا في كأس العالم لليد 2021

حسم منتخب اليابان تأهله إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم لليد بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 30-29 في مباراة مثيرة في ختام مباريات الدور التمهيدي.

وكان الشوط الأول متكافئا بين المنتخبين حتى أخر 10 دقائق قبل أن ينجح منتخب اليابان في إنهاء الشوط بنتيجة 16-12.

بدأ منتخب اليابان الشوط الثاني محافظا على فارق الـ 4 أهداف قبل أن يستفيق منتخب أنجولا في الربع ساعة الأخيرة وينجح في التعادل 27-27 في أخر سبع دقائق.

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لكن صحوة أنجولا المتأخرة لم تشفع للفريق من أجل حسم بطاقة التأهل بعد نجاح اليابان في تحقيق الفوز بنتيجة 30-29 واستغلال أخطاء الدقائق الأخيرة.

وتأهل منتخب اليابان إلى الدور الرئيسي بجانب قطر وكرواتيا في انتظار تحديد المتصدر في ختام مباريات المجموعة.

وصعد منتخب اليابان إلى الدور الرئيسي ويمتلك نقطة واحدة من التعادل أمام كرواتيا والخسارة أمام قطر.

مونديال اليد اليابان بطولة العالم
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