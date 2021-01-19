بتألق كمارا ومشاركة حجازي.. اتحاد جدة يعود للانتصارات على حساب العين

عاد فريق اتحاد جدة للانتصارات مرة أخرى بعد الفوز بنتيجة 2-1 أمام مضيفه العين ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

وسجل أهداف الاتحاد الثنائي هارون كمارا ورومارينيو فيما سجل جيترسون هدف العين الوحيد.

وشهد الشوط الأول انطلاق من الجانب الأيمن في الدقيقة السادسة لصالح العين عن طريق لاعبه موتاري الذي دخل منطقة الجزاء بجانب خط المرمى وأرسل كرة عرضية مرت أمام الجميع لتتحول ركلة مرمى.

وسجل الاتحاد الهدف الأول في الدقيقة الـ13 بعد مراوغة من حمدان الشمراني لمدافع العين ثم عرضية عالية متقنة تصل إلى كمارا الذي قابلها برأسية تصدى لها الحارس لكنها عادت إليه مجددا ليكسنها الشباك.

وحاول العين إدراك هدف التعادل لكن دون جدوى إذ حالت قوة دفاع الاتحاد دون وصول الكرة لمرمى جروهي.

وأضاف اتحاد جدة الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد خطأ دفاعي من العين في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى كمارا الذي مهدها لصالح زميله رومارينيو ليسجل الهدف. لكن الحكم ألغاه بداعي وجود لمسة يد.

وراجعت تقنية حكم الفيديو اللقطة، لتقرر احتساب الهدف الثاني في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني تحصل أحمد حجازي على بطاقة صفراء في الدقيقة 48 بعد تدخل على موتاري.

واقترب العين كثيرا من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52 بعد ركنية قابلها باستوس برأسية قوية مرت خطيرة على مرمى الاتحاد.

وكاد عبد الرحمن العبود أن يسجل هدفا ثالثا للاتحاد في الدقيقة 55 بعدما وصلت عرضية من الجانب الأيمن إلى العبود داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد أرضية قوية لكن محمد الشماري حارس العين أنقذ الموقف.

وأنقذ جروهي مرماه من هدف في الدقيقة 68 بعد انفراد من خوانبي أنور لكن الحارس البرازيلي أبعد تسديدة اللاعب ليحافظ على شباكه.

وتحصل فيصل الجمعان لاعب العين على خطأ من على حافة منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من عمر هوساوي مدافع الاتحاد، ليسدد جيترسون الركلة الحرة ويسكن الكرة في الشباك ببراعة أعلى الحائط البشري في الدقيقة 87.

ومرت الدقائق الأخيرة صعبة على اتحاد جدة، إذ حاول العين فك شفرات دفاعه لتسجيل هدفا ثانيا لكن دون جدوى.

ورفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى 24 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، حتى نهاية جميع مباريات الجولة، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر الذي سيواجه التعاون في نفس الجولة.

وتجمد رصيد العين عند 10 نقاط في المركز الـ15 في جدول الترتيب، على بعد نقطة من ضمك صاحب المركز الأخير.

ويعد هذا هو الانتصار السادس في الدوري للاتحاد هذا الموسم، كما تعادل الفريق 6 مرات وخسر مرتين.

وكان الاتحاد قد خسر من أبها في الجولة الماضية بنتيجة 1-0، وكانت تلك خسارته الأولى منذ الجولة الأولى في الدوري السعودي.