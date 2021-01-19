تقارير: بعد فوز أجيري على سولاري.. إصابة 18 في مونتيري بـ كورونا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - سانتياجو سولاري

تعرض مونتيري المكسيكي لضربة قوية مؤخرا بقيادة مدربه خافيير أجيري –مدرب منتخب مصر السابق-، إذ تشير تقارير إلى إصابة 18 من عناصر الفريق بفيروس كورونا.

مونتيري تفوق على كلوب أمريكا بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري بهدف دون رد سجله المهاجم الأرجنتيني روجيليو فونيس موري.

النادي قال في بيانه: "بعد حالات وأعراض فيروس كورونا التي حدثت بين بعض أعضاء النادي، نُعلم أننا سنجري الفحوصات الطبية للفريق بأكمله التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل وسنجريها هذا الثلاثاء، 19 يناير".

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ووفقا لتقرير شبكة "ESPN" فأن الإصابات بكورونا في صفوف الفريق وصلت لـ 18 عضوا من بينهم لاعبين خاضوا المباراة الأخيرة، وهم سيزار مونتيس وماكسيميليانو ميزا وخيسوس جاياردو وماتيس كرانيفينتر وروجيليو فونيس موري وأكي لوبا.

وتعد تلك المرة الثانية التي يصاب فيها الأرجنتيني فونيس موري -ثاني هدافي النادي تاريخيا- بكورونا بعد تعرض للإصابة في العاشر من يونيو الماضي وقضى 10 أيام للتعافي من الفيروس.

وأشار التقرير إلى سبب تفشي الفيروس بدأ من المصابين سيتفين ميدينا وألفيس هورتادو وكذلك طبيب الفريق، وعدد من الإصابات في صفوف فريقي الشباب والناشئين.

وحسب النسخة المكسيكية من صحيفة "ماركا" فأن موعد مواجهة مونتيري مع كلوب ليون حامل اللقب قد يتغير في الجولة المقبلة بحسب عدد اللاعبين المصابين، وقد تصبح أول مباراة تتأجل في مرحلة كلاوسورا 2021 للدوري المكسيكي.

ويحتل مونتيري وصافة جدول الترتيب بعد مرور جولتين بفارق الأهداف عن سانتوس لاجونا.

وتعاني المكسيك مؤخرا من ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا إذ تخطت حاجز المليون ونصف مليون إصابة وما يزيد عن 150 ألف حالة وفاة.

مونتيري الدوري المكسيكي فيروس كورونا
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