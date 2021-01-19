طبيب الأهلي: أفشة سليم ويشارك في مران الأربعاء بشكل طبيعي

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

أفشة - مران الأهلي

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي سلامة محمد مجدي أفشة بعد إصابته في مران اليوم الثلاثاء وخروجه من التدريب.

ولم يستكمل أفشة المران بعد شعوره بكدمة في وجه القدم ليتم فحصه من الجهاز الطبي للأهلي.

وقال أبو عبلة في تصريحات صحفية "أفشة جاهز وسيشارك في مران غدا الأربعاء بصورة طبيعية".

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وأوضح "الإصابة بسيطة للغاية ولا يعاني اللاعب من أي مشكلة".

وعن عدم استكماله للتدريبات كشف "كان من الممكن أن يعود لاستكمال المران لكن فقرات التدريب كانت قد انتهت".

وأتم تصريحاته "اللاعب شعر بآلام في وجه القدم وبالتالي تم فحصه وقمنا بالاطمئنان عليه وهو سليم".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

وينتظر الأهلي معرفة منافسه في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقه في 4 فبراير المقبل في قطر.

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