قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن اصطدام الأهلي بفريق الدحيل بطل الدوري القطري في الدور ربع النهائي.

وكان قد تم إلغاء الدور التمهيدي والذي كان من المقرر أن يواجه فيه فريق أوكلاند بطل نيوزلاندا ضد الدحيل القطري، بعد انسحاب بطل نيوزلاندا بسبب فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري مساء الخميس 4 من فبراير المقبل في الدور الأول في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود الأهلي إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.