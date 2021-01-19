انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم للأندية (قطر 2020).

ويشارك الأهلي بطل قارة إفريقيا في البطولة التي تنطلق يوم 4 فبراير المقبل، وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته.

وكان من المقرر أن يلعب أوكلاند سيتي ضد نادي الدُحيل القطري يوم 1 فبراير في الدور الأول للبطولة، لكن بانسحاب الفريق النيوزيلندي، ستبدأ البطولة من الدور الثاني.

وستشارك أندية الدحيل القطري والأهلي وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد بين بالميراس وسانتوس البرازيليان.

وستلعب مباريات البطولة على ملعبي: أحمد بن علي والمدينة التعليمية.

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انطلاق القرعة

الدور التمهيدي

الدحيل القطري × الأهلي

تيجيرس المكسيكي × أولسين الكوري

الفائز من مباراة الأهلي والدحيل يواجه بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي

الفائز من تيجيرس المكسيكي وأولسين الكوري يواجه بطل أمريكا الجنوبية والفائز من مواجهة سانتوس ضد بالميراس

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