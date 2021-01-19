مباشر في الدوري- الزمالك (1) - (0) الجونة.. بنشرقي يهدر انفرادا جديدا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام بملعب بتروسبورت.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق54: مطالبات بركلة جزاء للزمالك بداعي عرقلة أوباما بعدما فضل بنشرقي تمرير الكرة بدلا من التسديد رغم الانفراد التام بالمرمى لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

أخبار متعلقة
التشكيل - شيكابالا وحازم إمام يقودان الزمالك.. والطيب في هجوم الجونة هيثم شعبان: سنلعب بطريقتنا ضد كل المنافسين حتى الكبار.. وصالح جمعة اقترب من العودة الحضري لـ في الجول: صدقي سألني عن إمكانية الانضمام لجهازه في الإنتاج.. وهذا ما قلته له

تبديل أول للجونة بمشاركة إسلام رشدي بدلا من محمد يكن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ق44: بنشرقي يهدر فرصة تسجيل هدفا ثانيا للزمالك وفضل التسديد بدلا من التمرير لأوباما رغم خلو المرمى من حارسه.

ق31: إنذار لبنشرقي لاعتراضه على حكم اللقاء.

ق21: انفراد تام من زيزو بمرمى الجونة وسدد كرة قوية أبعدها إسلام طارق الحارس.

ق15: رأسية من كريم الطيب بعد متابعته ركلة ركنية أرسلها جوزيف نجويم ولكن تصويبته مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

ق11: الهدف جاء بعد تسديدة من أوباما المتواجد على حدود منطقة الجزاء عقب تمريرة من إمام عاشور.

ق11: جووول أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك.

ق6: تسديدة من بنشرقي شتتها دفاع الجونة بنجاح.

انطلاق المباراة.

الزمالك الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - اليابان تخطف بطاقة التأهل بعد إحباط استفاقة أنجولا 11 دقيقة | مصر 2021
قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي ساعة | كأس العالم للأندية 2020
بتألق كمارا ومشاركة حجازي.. اتحاد جدة يعود للانتصارات على حساب العين ساعة | المحترفون
تقارير: بعد فوز أجيري على سولاري.. إصابة 18 في مونتيري بـ كورونا ساعة | أمريكا
طبيب الأهلي: أفشة سليم ويشارك في مران الأربعاء بشكل طبيعي ساعة | الدوري المصري
انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مباشر في الدوري- الزمالك (1) - (0) الجونة.. بنشرقي يهدر انفرادا جديدا ساعة | الدوري المصري
للحصول على عقود رعاية أضخم.. تقرير: رابطة الدوري الإسباني تشجع أنديتها على التعاقد مع لاعبين صينيين ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 2 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 3 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 4 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية
قد ينال إعجابك