انتهت في الدوري- الزمالك (1) - (0) الجونة.. الفارس الأبيض يتصدر الدوري

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم "أوباما" يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام بملعب بتروسبورت.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدف دون رد.

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ق86: مشاركة فرجاني ساسي بدلا من أوباما.

ق83: مشاركة عبد الله جمعة بدلا من شيكابالا.

ق81: تبديل خامس للجونة بمشاركة عموري بدلا من أحمد حمدي.

ق71: تبديل رابع للجونة بمشاركة عربي بدر بدلا من ناصر ناصر.

ق66: تسديدة جميلة من شيكابالا ولكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

ق63: مشاركة مصطفى محمد بدلا من بنشرقي.

ق63: تبديلان للجونة بمشاركة السيد الشبراوي بدلا من إسلام عبد النعيم وإدريس مبومبو بدلا من كريم الطيب.

ق54: مطالبات بركلة جزاء للزمالك بداعي عرقلة زيزو بعدما فضل بنشرقي تمرير الكرة بدلا من التسديد رغم الانفراد التام بالمرمى لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

تبديل أول للجونة بمشاركة إسلام رشدي بدلا من محمد يكن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ق44: بنشرقي يهدر فرصة تسجيل هدفا ثانيا للزمالك وفضل التسديد بدلا من التمرير لأوباما رغم خلو المرمى من حارسه.

ق31: إنذار لبنشرقي لاعتراضه على حكم اللقاء.

ق21: انفراد تام من زيزو بمرمى الجونة وسدد كرة قوية أبعدها إسلام طارق الحارس.

ق15: رأسية من كريم الطيب بعد متابعته ركلة ركنية أرسلها جوزيف نجويم ولكن تصويبته مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

ق11: الهدف جاء بعد تسديدة من أوباما المتواجد على حدود منطقة الجزاء عقب تمريرة من إمام عاشور.

ق11: جووول أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك.

ق6: تسديدة من بنشرقي شتتها دفاع الجونة بنجاح.

انطلاق المباراة.

الزمالك الجونة الدوري المصري
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