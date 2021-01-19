للحصول على عقود رعاية أضخم.. تقرير: رابطة الدوري الإسباني تشجع أنديتها على التعاقد مع لاعبين صينيين

ترغب رابطة الدوري الإسباني في زيادة عدد اللاعبين الصينيين بالمسابقة، وذلك بحثا عن زيادة عقود البث والرعاية مع الجانب الصيني.

ووفقا لتقرير صحيفة "آس" الإسبانية فإن الرابطة بدأت في عمل تقارير عن أبرز اللاعبين الصينيين مع جمع بياناتهم وتقديم هذه التقارير إلى أندية القسمين الأول والثاني في إسبانيا بشكل مجاني.

وتأتي هذه الخطوة لمراقبة أفضل اللاعبين في الصين على أمل ضمهم لأندية الدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن رابطة الدوري الإسباني تحرص على تقوية علامتها التجارية والحصول على المزيد من الإيرادات عن طريق عقد صفقات رعاية تلفيزيونية من الصين.

وترى رابطة الدوري الإسباني أن هذه الخطوة لن تكون مفيدة فقط لأندية الدوري ولكن ستعود على الصين بالنفع وستساعد على تطوير مستوى الكرة الصينية.

ودخلت رابطة الإسباني في شراكة مع وزارة الرياضية السعودية، التي ترعى بطولة كأس السوبر الإسباني.

ولُعب كأس السوبر الإسباني عام 2019 في السعودية إلا أن ظروف فيروس كورونا حالت دون إقامته هناك عام 2020.